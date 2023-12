Ciudadanos rompen ventanas de hospital de El Seibo tras muerte de un familiar

Un joven murió la noche de este lunes en la sala del hospital Teófilo Hernández de El Seibo luego de ser llevado en estado delicado tras sufrir un accidente, en el kilómetro 2 de la carrera Cruce de Pavón-El Seibo, lo que provocó la furia de sus parientes.

La víctima fue identificada como Carlos Rafael Santiago del Rosario, de 18 años, quien presentó fractura en el fémur, golpes en la cabeza, en el cuello y otras partes del cuerpo.

Según versiones de los familiares, el accidente ocurrió a las 5:00 de la tarde, cuando fue llevado al hospital. Sin embargo, aseguraron que todavía a las 9:00 de la noche no había podido ser trasladado a ningún centro de salud por falta de camas en centros de la región este.

La muerte del joven Carlos provocó ira entre sus familiares y allegados, quienes rompieron las ventanas del hospital con piedras y botellas.

Los familiares de la víctima aseguraron que fue un abuso el hecho de que su pariente durara más de cuatro horas en la sala del hospital y no pudiera ser trasladado a otro centro de salud.

Ante el alboroto, miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar para poner orden y mantener la calma de los ciudadanos, quienes lloraban y lanzaban objetos al centro de salud.

Se informó que el hoy occiso era un joven trabajador y laboraba en el transporte público de la Asociación de Transporte Seybano (Asotrasey), El Seibo-La Romana.

Versión de la dirección hospital

Ante la situación, la directora del hospital Teófilo Hernández, Margarita Chovet, dijo a Diario Libre que cuando llegó el paciente, a las 5:00 de la tarde, de inmediato los médicos dieron la asistencia correspondiente.

"Los médicos le hicieron todo lo que estaba a nuestro alcance, pero para trasladar a un paciente debemos tener la autorización del hospital a donde se está solicitando la asistencia y si ellos (los centros de salud) nos dicen que no tienen disponibilidad, no podemos enviarlo", sostuvo Chovet.

Aseguró que enviaron la solicitud de traslado al hospital regional Antonio Musa y al hospital general y de Especialidades Nuestra Señora De La Altagracia (HGENSA), en Higüey, provincia La Altagracia, pero todo estaba lleno.

"Cuando logramos el traslado a la HGENSA y la encargada a nivel regional de ese hospital nos dice que sí y llega el 9-1-1 a recogerlo, la señora gobernadora gestionó una ambulancia y tampoco se pudo ir, porque me llaman y me dicen que el traslado todavía no está confirmado y nos comunicamos con el doctor Reyes, que es neurólogo en HGENSA y nos dice que no hay disponibilidad y que cuidados intensivos estaba lleno", explicó.

La doctora Chovet siguió diciendo que, la ambulancia del 9-1-1 no puede salir sin la autorización del médico que va a recibir al paciente en el centro médico.

"Luego ya de que nos dicen que sí y el 9-1-1 va a recoger al paciente, la gente lo que hizo fue que le cayó a pedradas a las dos ambulancias y no permitió que ese paciente fuera trasladado. Armaron su lío y amenazaron a los médicos y rompieron todo en el hospital, tirando palos, botellas y piedras. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance como centro de salud", manifestó.