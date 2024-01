Torre Da Silva 3 permanece en calma tras evacuación por fumigación

La Torre Da Silva 3 permanece sumida en el silencio y la calma, a una semana de la fatídica fumigación en el apartamento 9 que acabó con la vida de Adele Ruiz de León y su bebé de dos meses, y que mantiene en estado de salud delicado a su esposo y a su hijo de un año y tres meses.

El Gobierno dispuso la evacuación total de la torre por los altos riesgos que representa para la salud el fosfato de aluminio, pesticida utilizado para fumigar en el apartamento.

Las ventanas abiertas y las cortinas descorridas a lo largo de los 13 pisos de la torre indican que hay o hubo presencia reciente de personas en alguno de los apartamentos. Incluso, desde el tercer piso se observa un tendedero portátil con ropa colgada. Sin embargo, no se ve a nadie próximo a las ventanas o a los balcones.

No hay agente de seguridad frente a la recepción, que está totalmente vacía. Al llamar al intercom no hay respuesta, como pudo constatar Diario Libre en una visita al edificio, ubicado en el sector Piantini.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/28/torre-da-silva-3.jpeg Vista de la Torre Da Silva 3, en el sector Piantini. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/28/torre-da-silva-3--1.jpeg Un tendedero portátil con ropa se observa en uno de los apartamentos de la Torre Da Silva 3 este domingo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/28/torre-da-silva-3--2.jpeg En la recepción del edificio no hay nadie. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/28/torre-da-silva-3--3.jpeg Vehículos estacionados en el parqueo de la Torre Da Silva 3. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Personas no observan ninguna actividad

"No he visto a nadie entrar ni salir. La torre la evacuaron hasta nuevo aviso"; eso es todo lo que sabe un agente de seguridad de un restaurante italiano al lado de la torre.

En el parqueo de dos pisos hay nueve vehículos estacionados. "Hay personas que tienen dos vehículos, que se fueron en uno y dejaron el otro", agregó el segurata, quien entiende que eso puede explicar que estén ahí.

Una mesera que trabaja en otro restaurante en la esquina contigua al edificio dijo que ve siempre la torre cerrada. "Así como ustedes, llegan reporteros que se asoman y toman fotografías. Después no he visto a más nadie, que yo me haya fijado", aseguró.

Los negocios próximos a la torre operan en total normalidad, al igual que los vehículos que transitan en la intersección que forman las calles Rafael Augusto Sánchez y Federico Geraldino.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo a los datos que han podido recabar las autoridades, la inquilina del apartamento 9 en el condominio reportó a su propietaria, Karina Bausan, que los gabinetes de la cocina tenían carcoma.

Para solucionar el problema, la propietaria solicitó al artista visual francés, George Thevenet– quien tiene experiencia trabajando con madera reciclada para su trabajo artístico–, que le ayudara a fumigar el apartamento el viernes 19 de enero.

Presuntamente, Thevenet utilizó 480 cápsulas de fosfato de aluminio –un pesticida utilizado para tratar diversas plagas agrícolas en espacios abiertos y amplios– para matar el comején, y recomendó a la propietaria abandonar el edificio por 48 horas en lo que surtía efecto.

La información levantada por Diario Libre sobre el hecho indica que la sustancia se gasificó, ingresando a los conductos del aire acondicionado que afectó a los apartamentos de pisos inferiores, entre ellos el de la familia de Adele Ruiz de León, que se encontraba en el piso 8.

La inhalación de este químico provocó la muerte de la mujer y de una bebé de dos meses el domingo 21 de enero. Su esposo, José Luis Acra, permanece interno en un centro de salud privado, mientras que el otro hijo de la pareja, de un año y tres meses, tuvo que ser trasladado a Miami, Florida, según comunicó una fuente allegada a la familia que pidió reservas de su nombre.

Desde entonces, el Gobierno dispuso la evacuación inmediata de la torre y prohibió la importación del fosfato de aluminio a través del Ministerio de Agricultura.

En tanto, Thevenet fue apresado el 22 de enero. Se le acusa de homicidio involuntario, delito por el cual podría enfrentar cargos de dos años de prisión (artículo 319 del Código Penal). Originalmente, la fiscalía había dicho que se ampararía en los artículos 295, 301 y 302, que tipifican el homicidio voluntario y el envenenamiento. Esa imputación habría colocado a Thevenet en prisión, en caso de haber sido encontrado culpable, por 30 años.

Al imputado ya se le conoció medida de coerción, y pagó una fianza para continuar con el proceso judicial en libertad, aunque es posible que continúe detenido hasta el martes. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que piensa apelar la libertad condicional que le fue otorgada para que siga en prisión preventiva mientras el caso se debate en los tribunales.