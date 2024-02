Policía Nacional no actualiza su lista de prófugos en el portal web desde el 27 de marzo de 2023

Desde el 27 de marzo del año pasado, hace diez meses, la Policía Nacional no ha actualizado en su portal web la lista de los más buscados en la República Dominicana.

La lista de prófugos actual es de 57 personas, buscadas por diversos hechos delictivos y criminales ocurridos en distintos puntos del país.

En particular, el presunto delincuente calificado como el "top one" (número uno) de los más buscados por el presidente de la República, Luis Abinader, José Antonio Figuereo, alias "Kiko la Quema", no se encuentra en el catálogo público de las autoridades.

El pasado sábado, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional publicó a diez de sus individuos más buscados, asegurando que son "peligrosos" y que están "fuertemente armados". Estos individuos enfrentan acusaciones por cometer ilícitos como robo y asociación de malhechores.

Esa regional de la institución del orden identificó a estos presuntos delincuentes como Stiven Datt Galván, Joel de Jesús Rojas, Ronald Enmanuel Casado Ovalles, Yovenny de Jesús Estévez Rosa, Víctor Eleocadio Abad Liriano. También, Juan Carlos Bretón Veras (a) "El deportao", Andreudis Castillo (a) "Neno", Roderick y Junior de Jesús Almánzar Alvino.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422288078-695716216012795-135411767796184809-n.jpg Roderick https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422282345-695716236012793-3543342934939474169-n.jpg Víctor Eleocadio Abad Liriano https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422277369-695716182679465-1992719873459443854-n.jpg Juan Carlos Bretón Veras (a) "El deportao" https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422265867-695716282679455-721608591154579208-n.jpg Ronald Enmanuel Casado Ovalles https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422289406-695716042679479-4759760393449835168-n.jpg Junior Rosa alias "pretty" https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422271055-695716189346131-6866164140414449817-n.jpg Joel de Jesús Rojas https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422288039-695716206012796-4695153138250657060-n.jpg Andreudis Castillo (a) "Neno" https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422283131-695716169346133-2125138970591255857-n.jpg Stiven Datt Galván https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422264630-695716266012790-5099396364345257284-n.jpg Junior de Jesús Almánzar Alvino https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/422264882-695716309346119-5788426067793230886-n.jpg Yovenny de Jesús Estévez Rosa

De acuerdo con las publicaciones de la Dirección Regional Sur Central Policía Nacional, el 7 de enero de este año, está prófugo en esa demarcación Luis Roja, alias Dany o El Cojo, por herir de bala a una persona el pasado 8 de octubre de 2023, en el sector La Colina, Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

También, Manuel De Jesús Paulino, conocido como Manuelcito, por la muerte de una persona en diciembre del año pasado en el sector Framboyán, bajos de Haina.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/angel-antonio-perez.jpg Luis Rojas, alias Dany o El Cojo https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/manuel.jpg Manuel De Jesús Paulino, conocido como Manuelcito

Sistema Nacional de Alerta de Prófugos Rebeldes y Condenados

En diciembre del año pasado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció que a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (FTC-CIUTRAN), se puso en marcha el Sistema Nacional de Alerta de Prófugos Rebeldes y Condenados, la cual busca evitar que personas que deben ser arrestadas por tener órdenes pendientes con la justicia estén haciendo gestiones y se les faciliten.

La vicemandataria ofreció estos detalles luego de una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

Peña explicó que este sistema tiene el objetivo de garantizar que personas prófugas y condenadas sean identificadas cuando se presenten a cualquier institución pública, como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Junta Central Electoral, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Interior y Policía, entre otras entidades en busca de documentación.