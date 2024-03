Recluso llamó a su esposa mientras se quemaba en La Victoria y le dijo: "Ya no aguanto más"

Mientras se quemaba la celda de la cárcel de La Victoria en la que cumplía prisión preventiva, Rudy Merquin Rivera llamó a su esposa para informarle sobre lo que estaba ocurriendo y mientras perdía el aliento le dijo: "Ya no aguanto más".

Esto es lo último que sabe Jennifer Ramírez de su pareja, cuyo paradero es incierto, puesto que las autoridades no le han informado si está entre las víctimas mortales del fatal siniestro o fue trasladado a otra prisión del país.

"Él estaba en su celda y me dijo que ya él no aguaba, que se estaba asfixiando. Yo le dije sal si tú puedes salir y el me dijo que no aguantaba", narró la mujer, quien asegura que su esposo es uno de los 13 muertos hasta ahora reportados.

Ella espera respuesta de las autoridades para saber si el cadáver de Merquin, que este 21 de marzo cumpliría sus 40 años, está entre los 10 que no han podido ser identificados en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Manifestó que desde que ocurrió el hecho no ha tenido paz y más porque ella tiene la certeza de que su esposo guardaba prisión siendo "inocente". Rudy tenía llevaba ocho meses de prisión preventiva por homicidio.

El fallecido procreó nueve hijos, uno de estos de apenas diez meses.

Madre desesperada

La madre del recluso, Asunción Virgen Rivera, tenía planificado realizarle una visita especial a Rudy este jueves 21 de marzo por su cumpleaños.

"No quiero decir que mi hijo era lo mejor, pero la comunidad está ahí y los videos están ahí", dijo indignada la doña, mientras explicó que el homicidio por el cual acusan a su hijo fue en contra de un supuesto delincuente de la barriada.

Asunción dijo que no ha tenido tranquilidad y lamenta que no vuelva abrazar a su hijo como tantas veces lo hacía.

Indicó que la última vez que habló con Rudy fue el domingo para preguntarle cómo estaba y si necesitaba algo. Nunca imagino que sería la última conversación que tendría con él.