Familiares de Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, quien murió abatido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de búsqueda por su vinculación en el asalto al Banco Popular, acudieron este sábado a primeras horas de la mañana al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para retirar su cadáver.

Su padre no quiso ofrecer declaraciones a la prensa. Sin embargo, una tía del fallecido y de Jorge Luis Estrella Arias, ambos involucrados en el asalto, expresó sentirse "devastada" por el hecho, manifestando que ellos no tenían la necesidad de robar. "No tenían la necesidad de eso, ninguno. Ninguno tenía la necesidad de eso", apuntó.

Kenia Arias indicó que se enteraron de las acciones de los hermanos a través de la prensa, lo que les dejó muy sorprendidos, ya que eran muy trabajadores.

"Estamos consternados con esta situación porque ya perdimos a un sobrino. Richard era mi sobrino, y la situación de Jorge, que también es mi sobrino, nos tomó completamente por sorpresa. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo; nos enteramos por la prensa. Estamos totalmente devastados", manifestó.

Asegura que, de haber sabido lo que pretendían hacer, los habrían aconsejado, ya que se les dio la mejor crianza para llevarlos por el buen camino.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/08/whatsapp-image-2024-06-08-at-10.54.49-am--1.jpeg Kenia Arias (tía) y Alberto Estrella (padre) esperan la entrega del cadáver de Richard Estrella Arias. (DIARIO LIBRE/ MATIAS BONCOSKY)

Eran muy trabajadores

Dijo que su familia nunca se ha visto envuelta en acciones ilícitas, por lo que este accionar se convertido en una pesadilla para ellos.

Agregó que no entiende que pasó por la cabeza de Jorge, ya que siempre fue un joven trabajador, emprendedor y que siempre lograba todas las cosas que se proponía, de manera digna.

Sobre Richard, sostuvo que él era el sustento de su familia, siguiendo el trabajo de camionero de su padre. Quieren que se haga justicia por él, precisando que no tenía arma, por lo que desmienten que lo hayan matado en medio de un intercambio de disparos.

Se espera que el cuerpo de Richard sea entregado a los familiares este sábado. Será velado en una funeraria en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste de donde era oriundo.

Será sepultado mañana en el cementerio Cristo Redentor.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/08/whatsapp-image-2024-06-07-at-4.05.09-pm--1.jpeg Vista de Jorge Luis Estrella Arias, quien participó en el asalto al Banco Popular. (DIARIO LIBRE/)

Lo hice para ayudar a mi hermano

Ayer, al momento de entregarse ante las autoridades policiales, el actor y modelo, Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, sindicado cabecilla y orquestador del asalto perpetrado el 3 de junio, declaró ante los periodistas que participó en el hecho delictivo para ayudar a su hermano Richard.

"Era mi hermano más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica", dijo Jorge Luis, quien se encuentra detenido por el hecho, al igual que un primo hermano suyo, Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años, quien también habría participado en el asalto.

La Policía también mató a Johan Eduardo Belliard Aybar, señalado por la Policía como uno de los cuatro hombres que perpetraron el asalto al Banco Popular y que cayó abatido la madrugada de este viernes 7 de junio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/08/whatsapp-image-2024-06-07-at-4.56.57-pm.jpeg Vista de Eddy Enmanuel Segura Arias, implicado en el asalto al Banco Popular. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)