Lo que se sabe del asalto al Banco Popular

El pasado lunes tres de junio cuatro personas asaltaron la sucursal del Banco Popular ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional, de la que se llevaron 1.6 millones de pesos. La oficina se encuentra en el recinto de una estación de combustible.

Tres de los asaltantes entraron a la entidad bancaria, dos encapuchados y uno con una barba falsa y su cabeza cubierta con una gorra negra.

El asalto ocurrió a las 4:30 de la tarde y el proceso duró aproximadamente 2:15 minutos, según un video de cámara de seguridad que captó el momento en que entraron a la sucursal y cuando salieron.

Ninguna persona resultó herida, a pesar de que durante la acción, los hombres doblegaron -a punta de pistola- al seguridad interna, un hombre de avanzada edad.

Mientras dos de ellos sometían al vigilante de la sucursal, un tercero sustrajo el dinero y el cuarto participante estaba esperando en una yipeta negra en la que huyeron tras cometer el acto delictivo.

En la entidad bancaria estaban trabajando alrededor de 12 empleados, quienes reciben atención psicológica por el departamento de Recursos Humanos del banco. También había clientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/04/wasacs-19169a0d-f176-431d-91a6-1fd1d0fd39d0-1fe4ca69.jpeg El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó la noche del lunes 3 de junio que estaban entrevistando a los testigos del hecho. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Los implicados

Este viernes, en horas de la mañana, la Policía identificó a los cuatro perpetradores del asalto:

Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, ultimado por agentes de la institución.

Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años, también cayó abatido en un "intercambio de disparos".

Jorge Luis Estrellas Arias, de 36 años, actor y modelo, identificado como uno de los cabecillas, bajo arresto.

Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26, primo de los hermanos Estrella Arias. Detenido.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/entregado_1.jpg Richard Michel Estrella Arias, de 25 años y Joan Eduardo Belliard Aybar, de 24 (fallecidos) junto a Jorge Luis Estrella Arias de 36, en una foto publicada en redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

Dos ultimados por la Policía

La muerte de Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Aybar ocurrió la madrugada de este viernes, cuando la Policía Nacional protagonizó dos tiroteos por separado. Según la versión de la uniformada, ambos enfrentaron a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La Policía Nacional explicó que, alrededor de la 1:30 de la madrugada de este viernes, Estrella Arias se encontraba atrincherado en una de las habitaciones de la cabaña Costa Azul, ubicada en la avenida 30 de Mayo. "Al descubrir la presencia policial, disparó contra las autoridades, quienes se vieron obligados a responder", dijo el vocero policial, coronel Diego Pesqueira.

Mientras que Joan Eduardo Belliard Aybar, fue ejecutado en el sector El Hoyo del barrio Enriquillo, en Herrera, Santo Domingo Oeste, por la misma razón, según los informes policiales.

Familiares de Belliard Aybar niegan versión de la Policía

Los familiares de Belliard Aybar, negaron la versión de la Policía, de que su muerte se produjo luego de un intercambio de disparos.

"Nosotros estábamos tranquilos, acostados, escuchamos ese ruido y salimos a ver lo que pasaba y salió con la niña y lo agarran y me tiran a la niña, y me trancan, y no me quieren dejar salir y ahí lo abalearon", sostuvo Gerony de Jesús, esposa del fallecido.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/08/f33e39ef-d29c-4d8a-8656-5e36486c56d7.jpg Eddy Enmanuel Segura Arias, mientras es llevado al Palacio de la Policía. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Identifican al tercero

El tercer implicado, fue identificado como Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años, primo de los Estrella Arias y quien se entregó la noche del jueves.

Fue llevado la tarde del viernes a la Policía, en donde se limitó a decir: "La Policía está trabajando".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/jorge-luis-estrellas-arias-supuesto-asaltante-al-banco-popular.jpeg Jorge Luis Estrella Ariases actor y modelo. (FUENTE EXTERNA)

Jorge Luis Estrella Arias

En horas de la mañana y luego de la muerte de dos, la Policía puso nombre y rostro al cuarto asaltante.

El supuesto cabecilla del asalto del banco, Jorge Luis Estrellas Arias, se entregó en Punta Cana, provincia La Altagracia, a través del comunicador Fernando Placeres, director de las emisoras del Grupo EB.

Al enterarse de la muerte de su hermano, el implicado indicó a través de las redes sociales, que su hermano no tuvo nada que ver con el asalto a la sucursal del Banco Popular, indicando que él fue el responsable de todo.

El actor y modelo dominicano declaró ante los periodistas que participó en el hecho delictivo.

Dijo que se involucró en el asalto para ayudar a su hermano, Richard Michel Estrella Arias, de 25 años.

"Era mi hermano más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica", dijo la tarde de este viernes Jorge Luis, en momentos en que llegaba al Palacio de la Policía Nacional para su formal entrega ante las autoridades.

Además, reveló que ayudó al grupo a conseguir la vestimenta utilizada durante el asalto perpetrado el pasado 3 de junio.

Aunque no dijo a cuál de los involucrados en el asalto se refería, Jorge Luis aseguró que se dejó involucrar "de una manera estúpida" por un amigo de su hermano "que estaba en cosas malas".

Al ser cuestionado sobre el dinero sustraído durante el robo, dijo que su hermano fue el encargado de esa parte: "Yo no sé nada de eso".

Estrella Arias aprovechó las cámaras para pedir perdón. "Le pido a las familias de todos que me perdonen, también a mi familia. Le pido perdón al país".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/whatsapp-image-2024-06-07-at-4.05.09-pm.jpeg Estrella Arias pidió disculpas al país en momentos en que se entregaba a las autoridades policiales, a la vez que aseguró que su hermano "no tuvo nada que ver" con el hecho.

Intentó triunfar en OnlyFans

También se conoció que Jorge Luis es modelo de la página de contenido erótico y sexual, OnlyFans.

Allí, según la descripción que ofrece el propio joven, ofrece 'contenido exclusivo' a sus más de 14 mil suscriptores.

En la cuenta que fue abierta el 11 de junio del 2021, el actor y modelo solo ha realizado 17 publicaciones, las cuales no alcanzan los 100 'likes' o 'me gusta'.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/jorge-luis-cabecilla-de-asalto-a-banco-popular-modelo-de-onlyfans.jpeg

La guatemalteca, Nancy Henríquez, expareja de Jorge Luis Estrella Arias, manifestó a la prensa que desconocía los problemas económicos que tenía el padre de uno de sus hijos.

Visiblemente afectada, mientras llegaba al Palacio de la Policía Nacional, donde fue trasladado este viernes luego de entregarse, expresó que como todo el mundo, tenía problemas económicos, "pero no entiendo cuál sería el problema grave".

Henríquez contó que vio a su expareja el lunes y no volvió a saber de él hasta esta mañana.

Dijo que aunque no vivían juntos mantienen una buena comunicación.

El abogado Waldo Paulino, que llegó con Nancy Henríquez, comentó que van a esperar que la policía haga el procedimiento debido para que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción correspondiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/f32c8690-1d23-420f-aceb-5abb27628a1e.jpg La guatemalteca, Nancy Henríquez, expareja de Jorge Luis Estrella Arias y madre de sus hijos (SAMIL MATEO DOMINICI// DIARIO LIBRE)

1.6 millones de pesos El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que según lo informado por el Banco Popular, la cantidad de dinero robada por los asaltantes fue 1,600,000 pesos del dinero de caja.

Continúan las investigaciones

Tras la formalización de los arrestros de Jorge Luis Estrella Arias y Eddy Manuel Segura Arias, agentes de la Policía realizaron allanamientos en distintas partes del Gran Santo Domingo en busca de evidencias.

"En este momento se están realizando distintas intervenciones en distintos puntos del Gran Santo Domingo en busca de evidencias y esperamos tener un parte policial ampliado en las próximas horas", manifestó el vocero, Diego Pesqueira.

Declaró que, aunque son estas cuatro personas las que se mencionan como involucradas en el hecho, las investigaciones continúan sin cierre de posibilidades de otras evidencias.

La uniformada ocupó dos armas de fuego, una motocicleta y la yipeta negra en que se cometió el asalto.

"Habíamos informado que tienen antecedentes. Hay dos de ellos que son hermanos, y uno de ellos es primo hermano", precisó.

La Policía indicó que ya han recuperado parte del dinero, pero que los detalles se darán más adelante. Se espera que en esa explicación se informe cuál de los participantes era el que llevaba la barba falsa.

Wilder Páez Periodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.