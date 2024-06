Madre de hermanos Estrella, implicados en el asalto al Banco Popular, pide perdón a la nación

Sualine Arias, madre de los hermanos Estrella vinculados al asalto a la sucursal del Banco Popular de la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional, pidió perdón a la nación y a todas las entidades bancarias del país por el acto delictivo.

"Que me perdone, que perdonen a mi familia, estamos destruidos. Por favor, nosotros somos una familia no de dinero, somos una familia humilde", sostuvo Arias en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Dijo no saber los motivos que llevaron a sus hijos, Jorge Luis, Richard y Alberto Ezequiel, a cometer el asalto, porque los mismos nunca habían tenido ninguna situación para cometer errores.

"Somos una familia que le dimos una educación, nunca ostentamos dinero, entonces, yo le quiero pedir perdón al país, al mundo, al que sea, a toda la nación, que nos perdone y que perdonen a mis hijos, ellos cometieron un error y ya están en manos de la justicia", reiteró en un video de poco más de un minuto.

Con voz entrecortada, Arias imploró que dejen a la familia vivir el dolor de la ejecución de su hijo Richard Michel, que cayó abatido en un alegado enfrentamiento con la Policía, la madrugada del viernes 7 de junio.

"Mi niño imploró perdón, que lo perdonaran, lo pusieron en un paredón y lo mataron sin tener consideración. Yo quiero saber por qué, primera vez que una gente comete un error y hay que fusilarlo, porque ¿cuánta gente comete muchos errores y de mucho dinero y no lo fusilan?", expresó.

La señora Arias manifestó que su hijo Richard Michel no se merecía esa muerte, debido a que era sobreviviente de una cirugía cardiovascular.

"¿Por qué tenían que matármelo? Lo único que ya todo está en manos de la ley, por favor, que me dejen llorar a mi hijo que no he tenido todavía la oportunidad de llorar a mi hijo", suplicó Arias.

Detalles sobre el atraco

La Policía Nacional enfatizó que el atraco al Popular fue planificado de manera "profesional", con el uso de tres vehículos propios, armas ilegales y táctica de camuflaje.

Señala como cabecilla a Jorge Luis Estrella Arias (El Modelo o El Táctico), mientras que su hermano Richard Michel Estrella Arias, conocido como El Chino, supuestamente era el conductor de la Kia Sorento negra, con la placa de exhibición PP707611. Él resultó muerto en la cabaña Costa Azul.

Las autoridades identificaron que el punto de encuentro para dirigirse a la sucursal bancaria fue en las inmediaciones de la casa de Enmanuel Segura Arias (Peluca), en Manoguayabo, a quien se le incautó parte de los elementos utilizados el día del asalto: una pistola marca Smith & Wesson SD9 VE, calibre 9mm., negra con plateado, serie No. FDL0143, con su cargador y 15 cápsulas. Además de una pistola marca Fratelli Tanfoglio, modelo TA90, calibre 9mm., negra, serie No. G31901, con su cargador y ocho cápsulas. Un cargador de pistola marca Smith & Wesson, con cuatro cápsulas 9mm., un chaleco multiuso militar-policial, un casco protector, un cajón con el logotipo de la compañía de delivery "Pedidos Ya", una gorra y un t-shirt.

Johan Belliard Aybar, alias Berberrá, ultimado también por la Policía en otro alegado intercambio de disparos, fue el cuarto asaltante y conducía su motocicleta, camuflado de repartidor de comida, la cual ocultó antes del asalto.

El informe preliminar señala que los individuos se reunieron el domingo, 26 de mayo, Día de las Madres, en la casa de Richard para ultimar detalles.

El lunes 3 de junio, los señalados se encontraron en Herrera, donde "Berberrá" dejó guardada su motocicleta para abordar la KIA Sorento negra, en la que se trasladaron al robo.