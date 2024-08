Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija de seis años el pasado jueves protestó porque la guagua donde la trasladaron al tribunal donde le conocerían medida de coerción no tenía aire acondicionado y le habían presionado mucho las manos con las esposas.

"Yo estoy aquí como femenina ya maltratándome (...) mire mi amor, aquí no hay aire acondicionado, míreme el sudor, tengo las manos moradas porque me presionó las esposas, tengo dificultad para respirar, soy asmática, le estoy diciendo que por favor me saquen a tomar aire y que me aflojen las esposas", reclamó la acusada

Un periodista le preguntó si sabía la razón por la que estaba detenida y respondió que sí, pero insistió en que es inocente de "llevarle la cabeza" a su hija.

Con su actitud de molestia por las condiciones en las que la tenían, García Cuello explicó como cree que pudo haber ocurrido la muerte de su niña de seis años.

"Será un espíritu maligno, algún demonio, porque yo soy una persona cristiana que le sirvo al señor, entonces yo sería incapaz de córtale la cabeza a mi niña", dijo la acusada que también es médico militar del Ejército.

Su abogado: "Tiene problemas mentales"

Aníbal García, abogado de la primera teniente del Ejército Ana Josefa García Cuello, aseguró a los periodistas que su defendida padece de una enfermedad mental, aunque no dio a conocer el diagnóstico.

Tras salir del tribunal, el defensor explicó que no puede establecer si la acusada sería inimputable por su condición metal, ya que esto lo decidiría el juez cuando reciba las pruebas.

García dijo que la solicitud de medida de coerción fue aplazada para el martes 20 de agosto debido a que no habían recibido la acusación del Ministerio Público.

También comentó que no puede determinar ahora qué tipo de defensa utilizará puesto que no conoce la imputación que se le hace a su clienta.

Dijo estaba orando con sus hijos y entró en un sueño

Hasta el momento, Gracia Cuello, acusada de decapitar a su hija Elianna en presencia de su otro hijo de cinco, sigue afirmando su inocencia. Alegó que estaba orando con sus hijos y entró en un sueño.

El crimen ocurrió en el sector de Hainamosa, Santo Domingo Este.

El cuerpo de la niña fue encontrado en su residencia y la presunta arma ensangrentada en un terreno baldío detrás del residencial donde viven.

La madre estaba sola con sus hijos, luego de que su esposo salió a trabajar. Garcia Cuello avisó a un vecino que alguien había entrado a robar a su residencia, pero el vecino no encontró el supuesto ladrón.