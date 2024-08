Madre que desprendió parte del cuero cabelludo a su hija dice estar embarazada

En un nuevo giro del caso que ha conmocionado a la comunidad de La Ermita, Moca, la mujer que hirió gravemente a su hija de nueve años con un cuchillo expresó que está embarazada y pidió perdón a la sociedad por causar daño a la menor.

La acusada, cuyo nombre se hace reserva para proteger la identidad de la menor, hizo estas declaraciones mientras era trasladada a una celda en el cuartel policial de Moca, tras ser arrestada anoche en Sosúa, Puerto Plata.

"Yo le iba a mochar los cabellos y se me fue la mano... Yo le pido perdón a la sociedad, yo no lo quería hacer, se me fue la mano, no para agredirla, para cortarle el pelo", declaró la mujer visiblemente alterada.

La madre, quien también reveló estar embarazada, aseguró que no tenía intención de herir a la niña, pero que perdió el control durante el incidente.

Las autoridades de la Fiscalía de Espaillat habían lanzado una búsqueda intensa que culminó con su captura en la región norte del país.

La menor sufrió heridas en la cabeza durante el ataque y continúa recibiendo atención médica en el hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca.

Según el último informe del personal de salud, su estado es estable y evoluciona favorablemente.

El procurador fiscal de Espaillat, Yorelbin Rivas, confirmó la detención y aseguró que la madre será presentada ante la justicia en las próximas horas.

Te puede interesar Mujer arranca parte del cuero cabelludo con un cuchillo a su hija de nueve años en Moca

Rivas también indicó que la investigación ha revelado un posible patrón de maltrato previo, señalando que la menor presenta múltiples heridas anteriores, lo que sugiere un abuso continuado.

Expertos en psicología que han intervenido en el caso advirtieron sobre la posibilidad de que la menor esté sufriendo el Síndrome del Niño Maltratado, un trastorno grave que afecta a niños expuestos a violencia física y psicológica prolongada.