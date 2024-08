El cuerpo de la niña decapitada presentaba heridas cortopunzantes en varias partes

La muerte de la niña Elianna Frías García ha causado gran conmoción entre la ciudadanía debido a las condiciones en la que fue encontrado su cuerpo.

Además de ser hallada decapitada, el Ministerio Público, en su documento acusatorio contra la madre, Ana Josefa García Cuello, informó que el cuerpo de la niña presentaba heridas cortopunzantes en varias partes.

La cabeza de la niña estaba en el baño de la habitación principal del apartamento, mientras que su cuerpo se encontraba en el área de la cocina. Según el órgano acusador, junto a el estaban los anillos de boda de la madre y otros pertenencias.

El abogado de Ana Josefa, Juan Concepción, explicó que defendida padece esquizofrenia desde el año 2013, razón por la cual tomaba medicamentos.

El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó el martes 20 de agosto que la acusada cumpla un año de prisión preventiva en Najayo Mujeres y sea sometida a una evaluación psiquiátrica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Admitió la decapitó

Antes de iniciar la audiencia, García Cuello admitió haber cometido el crimen, asegurando que lo hizo por un mandato divino.

"A mi muchachita de seis años, el diablo me dijo... no, Dios me dijo que tomara un cuchillo y le cortara la cabeza a mi muchachita", declaró.

Al salir de la audiencia, Ana Josefa salió furiosa, gritando a su esposo, Esmerlin Frías, que se la llevara con él.