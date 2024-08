Padre de niña decapitada explica cómo fue alertado de que había ocurrido una tragedia

El padre de la niña Elianna Frías García, quien habría sido decapitada por su madre en Santo Domingo Este, narró a las autoridades su versión sobre cómo se enteró de que en su vivienda estaba pasando algo anormal la mañana del jueves 15 de agosto.

Esmerlin Javier Frías Martínez salió de su casa temprano, como de costumbre, dejando a su esposa, la primer teniente médico, Ana Josefa García Cuello, al cuidado de sus dos pequeños, de seis y cinco años.

Según informó, recibió una videollamada de su esposa, quien le comunicó que "había problemas". Frías Martínez dijo que vio sangre, por lo que procedió a colgar y a llamar a la vecina que vive en su mismo piso, para que fuera a la casa y verificara qué estaba ocurriendo.

Estas declaraciones forman parte de lo detallado en el documento acusatorio del Ministerio Público, donde, además, señala que Esmerlin Javier Frías Martínez recibió la llamada de su esposa a las 7:18 de la mañana.

Luego de comunicarse con la vecina, dijo a las autoridades que llamó a su casa y le contestó su niño, de cinco años, a quien instruyó que abriera la puerta. Ella se encontró con la perturbadora escena: el cuerpo decapitado de la niña, tirado en la cocina boca abajo, en medio de un charco de sangre. La cabeza fue hallada en el baño de la habitación principal.

Los restos de la niña de seis años fueron levantados a las 8:55 de la mañana del jueves 15 de agosto, del interior del apartamento 302, del Residencial La Razón 1, en el sector Isfapol, municipio Santo Domingo Este.

Ana Josefa Castillo Cuello fue arrestada por agentes de la Policía Nacional en su vivienda.

Admitió que la decapitó

Antes de iniciar la audiencia donde se le impuso un año de prisión preventiva, García Cuello admitió haber cometido el crimen, asegurando que lo hizo por un mandato divino.

"A mi muchachita de seis años, el diablo me dijo... No, Dios me dijo que tomara un cuchillo y le cortara la cabeza a mi muchachita", declaró.

Al salir de la audiencia, Ana Josefa salió furiosa, gritando a su esposo, Esmerlin Frías, que la tomara por el cuello y que quería irse con él.