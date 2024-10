Hijo de comunicador entre la vida y la muerte tras ser baleado en la cabeza en Santo Domingo Este

Un hijo del abogado y comunicador Alejandro Almonte resultó gravemente herido la mañana de este sábado, tras recibir un disparo en la cabeza que realizó una persona hasta el momento no identificada, quien se desplazaba en una motocicleta por la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este.

El joven herido es Wendel Alejandro Almonte Veloz, de 28 años.

Tras el hecho de sangre, el abogado y comunicador grabó un video en el que explica lo ocurrido y solicita al presidente de la República, Luis Abinader, que intervenga para que se aprese al autor del disparo que mantiene a su hijo entre la vida y la muerte.

En la fílmica también responsabilizó del ataque a un sargento de la Policía Nacional, con quien supuestamente sostiene un conflicto legal.

"Me acaban de herir gravemente a mi hijo. Un sargento de la Policía en reintegro porque notifiqué la sentencia hace 14 días. Le dije al juez Alejandro Vargas: ´agilíceme la sentencia´ porque no quería ver a mi hijo haciendo Uber en la calle, porque me lo podían matar", expresó en el video que grabó en las afueras de la emergencia de un centro de salud.

Asimismo, dijo que el ataque contra su hijo es un reflejo de las fallas del sistema judicial y advirtió que no se callará.