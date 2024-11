Dos personas ahogadas y varias desaparecidas por crecida de playa en Miches

Al menos dos personas se ahogaron la noche de este jueves 7 de noviembre tras la crecida de la playa en el municipio Miches, provincia El Seibo, producto de las fuertes lluvias caídas en el país por efecto de una vaguada.

Así lo informó a Diario Libre, el director de la Defensa Civil en Miches, Dionisio Bastardo Moreno, quien dijo este viernes que las personas que se ahogaron salieron a agarrar anguila a la orilla de una playa y fueron sorprendidos cuando el mar subió de nivel.

"Por el momento solo tenemos dos personas ahogadas y varias desaparecidas. Aunque no tenemos el número exacto de los desaparecidos, porque las familias todavía no han venido a reportarlos", señaló.

Informó que los dos cadáveres ya fueron recuperados y están a la espera del médico legista para los levantamientos correspondientes.

"Todavía no tenemos los nombres de las víctimas, porque hasta que el médico legista no venga no podemos tocarlo. El médico es quien toca los documentos", indicó.

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones desde ayer en varias localidades del municipio Miches.

