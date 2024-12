¿Es segura la quema de drogas como la que se hizo hoy de casi 10 toneladas de cocaína?

La escena era insólita. Cerca de 10 toneladas de cocaína ordenada en filas una sobre otra, se lanzaban bloque por bloque a una pila desordenada que se cubría con un combustible. Los encargados vestían una indumentaria endeble, compuesta por una capa blanca y una mascarilla de esas de uso común durante la pandemia. Nada de trajes aislantes, máscaras antigás, incineradores o cascos protectores... Los militares a cargo sólo tapilaban la droga, la mojaban con combustible y luego un valiente, con una mecha, encendiera el fuego y saliera corriendo para alejarse de las llamas.

Así se queman las drogas en la República Dominicana.

Este lunes, casi 10 toneladas de cocaína fueron devoradas por un fuego potente, luego de que las sustancias inflamables fueran vertidas en ellas. Pese a que la intensidad de las llamas, alcanzaba, incluso el cielo con una velocidad impresionante, fue notorio cómo los militares a cargo del proceso se encontraban con escasa indumentaria de protección. Esta operación se llevó a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y es común, pues es el proceso normal de quema en el país.

¿Es esta una forma segura de quemar droga?

Tras el acto de incineración, el ministro de Salud Víctor Atallah, aseguró a Diario Libre que sí. Afirma que esta quema de narcóticos no tiene implicaciones a la salud, porque se ha hecho en un "ambiente controlado".

"Mire cómo estamos nosotros aquí, eso no tiene implicaciones a la salud, nosotros no lo vamos a exponer a un riesgo si no es necesario", subrayó Atallah.

Insistió que el referido proceso se llevó a cabo en un lugar alejado, cuyos perímetros fueron delimitados por militares encargados en el proceso y que para esto, incluso se determinó, la posición del viento.

Vista de los militares mientras rocían sustancias inflamables al alijo de sustancias narcóticas incautadas. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO. ) Uno de los militares mientras termina de incendiar el alijo de sustancias controladas. Una fotografía del momento exacto en el que inicia el proceso de incineración de cocaína. Finalmente una llamarada de humo negro inunda el ambiente, luego de que se iniciara el proceso de incineración de los narcóticos.

La quema se hizo en el Campamento 16 de Agosto de la Comandancia del Ejército, localizada en el municipio de Pedro Brand. El lugar es una instalación militar alejada de las zonas residenciales, pero comunitarios han insistido que el viento puede llevar el humo de las incineraciones hasta allí.

Atallah explicó que quemar la droga, de hecho, tiene beneficios, ya que casi 10 toneladas de cocaína salieron del mercado, lo que evita su consumo.

Los referidos estupefacientes fueron incautados en el Puerto Multimodal Caucedo, ubicado en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, los cuales se han constituido como el mayor cargamento de droga incautado por la DNCD.

El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), confirmó que el contenedor con el cargamento venía desde Guatemala. El alijo se dirigía hacia Bélgica.

Momento de la incineración de los alijos de cocaína incautadosen el Puerto Multimodal Caucedo. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO.)

No obstante, indicó que no pueden dar mayores detalles, porque la investigación de este caso se encuentra en curso.

