"Al único que yo maté fue a Califá", dice sobreviviente de tiroteo dejó cuatro muertos en La Romana

Un sobreviviente del enfrentamiento entre agentes policiales y presuntos delincuentes ocurrido la tarde de ayer domingo y que dejó cuatro muertos en el sector Trasero de Maco, en La Romana, reconoció haberle quitado la vida a una persona en el mes de octubre en la misma provincia.

Entrevistado por medios de comunicación romanense mientras era atendido en el hospital provincial, por las heridas que le dejó la balacera, el joven que se identificó como Isaías Pérez de los Santos, manifestó que los agentes los sorprendieron por la parte trasera del lugar en que se encontraban.

El joven de 24 años resultó con heridas de bala en el brazo, costado derecho y en los pies, según informó el médico legista Benito Kelly y el fiscal, Félix Rijo.

"Al único que yo maté fue a Califá, lo digo a boca llena, y me quieren pegar tres muertos más. Lo maté porque me quería matar a mí y yo me defendí", expresó Pérez de los Santos, quien reconoce en un video que circula en X que es un delincuente de la zona.

El hombre reconoció haber robado "por pila".

Los 4 muertos de La Romana

Hasta el momento se reportan cuatro presuntos delincuentes fallecidos y un agente de la Policía herido, quien fue trasladado a un centro médico privado para recibir atención de emergencia.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue del Hospital Público Arístides Fiallo Cabral.

En una nota de prensa, la Policía Nacional identificó a los muertos como Cristian Eusebio Dorote (Kilo El Viejo del Bloque), de 19 años; Maikel Rosario Doñe, de 25; Fermín Villegas (Yonatan y/o Chuqui), de 18, y Raimin Ernesto Martínez Pérez (Macajai), de 19.

La Policía dijo que los ultimados eran reconocidos delincuentes.