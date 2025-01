Víctima de intento de feminicidio a autoridades: "¿Qué están esperando, que termine lo que empezó?"

Desde el ataque que casi le costó la vida, Angelina Rodríguez asegura haber sido abandonada por las autoridades, a pesar de las cicatrices visibles que lleva en su cuerpo como prueba del intento de feminicidio que sufrió.

A más de 15 días del ataque, el agresor sigue libre y la justicia permanece en silencio, denunció la mujer a Diario Libre.

El pasado 25 de diciembre, Angelina, de 38 años, vivió un episodio de horror cuando su expareja, Manuel Rafael Hernández, de 26 años, irrumpió en su casa y la atacó brutalmente, hecho ocurrido en el sector Matanzas, en el sur de la provincia Santiago.

El agresor la roció con gasolina y le prendió fuego, causándole quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes de su cuerpo.

"Él llegó aquí, me tiró con un colín y cuando lo atajé con una almohada, me dijo: 'No, espérate, yo te traje algo mejor'. Me tiró la gasolina y me prendió con un fósforo", narró Angelina con la voz quebrada.

Además, indicó que Hernández le propinó un golpe con un machete en la espalda antes de huir. Desde entonces, Angelina asegura que no ha recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades.

"La última vez me dijeron que fuera a buscar la orden. ¿Será para que yo la lleve cuartel por cuartel o salga yo a buscarlo? Yo no puedo estar saliendo tanto para afuera ni andar tanto en la calle así. Parece que se olvidaron de esto porque nunca más he vuelto a ver nada de policía por aquí. Nadie me ha llamado ni ha venido por aquí", expresó con evidente frustración.

La víctima denuncia sentirse abandonada no solo por la policía, sino también por instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar, encargadas de velar por su protección.

"¿Dónde está la justicia? Él vive cerca de aquí y nadie ha ido a buscarlo. ¿Qué están esperando, que termine lo que empezó?", se preguntó indignada.

Un llamado de auxilio

Angelina Rodríguez compartió que, durante los cuatro años que convivió con su agresor, este era extremadamente celoso y controlador.

Al decidir separarse, Hernández mostró un comportamiento violento que culminó en este intento de feminicidio.

Ahora, con cicatrices físicas y emocionales, Angelina pide a las autoridades que actúen antes de que sea demasiado tarde.

"Que me ayuden a hacer justicia, que no me dejen sola. Me he sentido abandonada. Nadie ha venido, ni siquiera para investigar", concluyó entre lágrimas.

Lo que dicen las autoridades

Tras ser consultado por Diario Libre sobre el caso de Angelina Rodríguez, el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, ofreció una breve declaración al respecto: "Sí, ya investigué. Solo nos falta arrestar".

Sin embargo, a casi un mes del ataque, el agresor, Manuel Rafael Hernández, sigue en libertad, lo que ha generado preocupación y cuestionamientos por parte de la víctima y su familia sobre la efectividad de las acciones judiciales.