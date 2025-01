El conductor herido en protesta en el Puerto Multimodal Caucedo fue sometido a una cirugía

Fue sometido a una cirugía y se encuentra en condiciones estables el conductor que resultó herido durante la protesta que se lleva a cabo desde ayer, jueves, en el Puerto Multimodal Caucedo, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, por atrasos en la entrega de mercancías.

Así lo confirmaron a Diario Libre las autoridades del Hospital Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este, donde está internado Edwin Alexander Álvarez, de 29 años.

Por el momento, el joven permanece bajo custodia policial.

El paro de miles de choferes continúa este viernes, con los manifestantes apostados a las afueras de la empresa DP World Dominicana, la cual funciona dentro del puerto, a la espera de una respuesta a sus reclamos.

Aunque seis sindicalistas se encuentran dentro de las instalaciones negociando con la empresa, los choferes insisten en que no detendrán su lucha hasta que sean incluidos directamente en las conversaciones.

Hasta el momento, todo permanece en calma en la localidad, pese a que ayer se vivieron momentos de tensión luego de que los choferes y agentes de la Policía Nacional se enfrentaran con disparos, perdigones y piedras.

Además de Edwin Alexander, otro chofer, identificado como José Luis Acevedo Ramírez, también resultó herido con perdigones lanzados por los agentes del orden.

Carolina Álvarez, madre del conductor herido el jueves, en el Puerto Multimodal Caucedo, pidió a las autoridades que retiren las esposas a su hijo, quien fue operado anoche tras recibir un disparo en una de sus piernas.

La mujer denunció que, además de la herida de bala, Edwin Alexander Álvarez, de 29 años, fue arrastrado por el suelo.

Esta estable en el hospital Darío Contreras ubicado en Santo Domingo Este.

"No fue un perro, fue un trabajador al que arrastraron aquí, en esta pista, con su uniforme de trabajo. Él no estaba involucrado en nada de esto, y me lo arrastraron y me lo balearon. Ahora no sé qué va a pasar con la pierna de mi hijo", expresó visiblemente afectada.

La madre de Edwin Alexander se presentó a las afueras de la empresa DP World Dominicana, que opera en el puerto, recibiendo el respaldo de los compañeros de su hijo.

Los conductores aseguran que se mantendrán firmes hasta que los responsables de la empresa dialoguen con ellos y acuerden cumplir puntualmente con la entrega de las mercancías.