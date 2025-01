Presencia policial alivia tensión en zona bajo amenaza de "Yanepa", pero la desconfianza persiste

En el sector Los Rieles, del kilómetro 20 de la carretera Villa Mella-Yamasá, se mantiene el temor por la posible aparición de Andrés de los Santos, alias "Yanepa", el hombre acusado de matar a al menos cinco personas en lo que va de año

"Yanepa", quien está prófugo, antes de desaparecer, irrumpió en un colmado y una peluquería y mató a sus propietarios, porque estos le advirtieron que era buscando por la Policía por la comisión de varios delitos y este asumió que las víctimas lo habían denunciado previamente ante las autoridades.

Colmaderos, peluqueros y salones han comenzado abrir sus puertas con timidez a más o menos un kilómetro de distancia del sector que, según lugareños, "era controlado" por el prófugo.

Una mujer, solo identificada como Deyaniris, quien supuestamente era esposa de uno de los fallecidos, el comerciante Guillermo Núñez de la Cruz, emprendió la huida del sector por temor a también ser ultimada y ni siquiera su madre sabe dónde está.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/25/25012025---comunidad-del-km.-20-de-la-aut.-samana----matias-boncosky06.jpg Una mujer recoge los enseres del hogar de la viuda del colmadero asesinado en el kilómetro 20 de la carretera Villa Mella-Yamasá (MATÍAS BONCOSKY)

"Ella no me llama porque cree que me van a interceptar o me van a quitar el teléfono para saber la dirección donde ella está", dijo la madre, cuyo nombre se omite, mientras recogía todos los enseres del hogar de su hija ubicado en la parte trasera del colmado y los acomodaba en un camión.

Mucha gente ha decidido abandonar la zona y otros han dicho que no le abren las puertas a nadie.

En este sector, que se caracterizaba por su dinamismo, hasta las escuelas han cerrado en la última semana. En las noches el panorama tenso y de terror aumenta, por temor a que Yanepa aparezca y tome represalias con algún residente.

Francisco Pedro Altamira, un residente del lugar, dice que tiene sus 57 años de vida viviendo allí y nunca había visto un "sistema" como el actual. Al tiempo de lamentar las victimas mortales a manos de los delicuentes ruega porque el kilómetro 20 recupere la paz.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/25/25012025---comunidad-del-km.-20-de-la-aut.-samana----matias-boncosky11.jpg El colmado cerrado después de la muerte del comerciante Guillermo Nuñez a manos de Yanepa. Al lado un camión carga los enseres del hogar de la viuda. (MATÍAS BONCOSKY)

La Policía actúa

De acuerdo con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entidad tiene a más de 20 de sus hombres trabajando en el lugar. Frente al colmado de la víctima hay apostada una unidad, según comprobó Diario Libre.

"Alrededor de ocho personas están detenidas, incluyendo a Ponguita y Leandro, dos miembros de la banda de Yanepa", planteó Pesqueira.

Rafaelito Valera Frías (a) Ponguita, de 18 años, fue apresado por agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), el pasado 22 de enero y un día después fue apresado también Leandro Carmona, componente de la organización criminal.

"La Policía Nacional garantiza la seguridad y el libre comercio en la zona. Tenemos dos camionetas y cuatro motocicletas circulando permanentemente", acotó el vocero policial.

Escuelas cerradas

Aunque muchas escuelas permanecieron cerradas gran parte de esta, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que se reanudarían las clases el próximo lunes.

Los agentes de la Policía Nacional continúan desplegando operativos en Santo Domingo Norte y en el municipio Yamasá, provincia Monte Plata, para localizar a "Yanepa", quien lleva al menos dos años operando en el área junto a otros presuntos delincuentes.

Víctimas de la banda de Yanepa

Jimmy Muñoz, un peluquero de 40 años que fue ultimado en su residencia, presuntamente en represalia por denunciar las actividades de la banda.

A "Yanepa" también se le atribuyen los homicidios de Adolfo Vergal Javier (13 de enero de 2025), José Augusto de la Rosa Doble (17 de enero de 2025) y Guillermo Núñez de la Cruz (18 de enero de 2025).

El informe preliminar detalla además que hirió de bala a Gengry Núñez Montero, el 31 de diciembre de 2024, y al cabo de la Policía Nacional Jarlin de los Santos del Rosario, el 10 de enero de 2025. Ambas agresiones ocurrieron en la carretera Yamasá, Santo Domingo Norte.

La Policía llama a la ciudadanía a colaborar con la localización de Yanepa, recordando que cualquier información puede ser realizada de forma confidencial a través de la línea 809-682-2151, el sistema 911 o el destacamento policial más cercano.