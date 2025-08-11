Detienen a dos mujeres por altercado que dejó un hombre muerto en La Vega; hay dos prófugos

Yanerys Núñez Suárez y Eliana Lazada Viloria, las mujeres que resultaron detenidas por su presunta implicación en el homicidio de un hombre en un centro de diversión en La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo la detención de dos mujeres implicadas en un violento altercado que culminó con la muerte de un hombre en el centro de diversión Gol Drink, ubicado en el sector Cutupú, provincia La Vega.

Las arrestadas fueron identificadas como Yanerys Cristina Núñez Suárez y Eliana Alfonsina Lazada Viloria, quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, estuvieron directamente involucradas en el incidente que acabó con la vida de Eladio Angomas Montero, alias "Deivi", de 34 años.

Sobre el enfrentamiento

Según el reporte policial, la madrugada del domingo 10 de agosto, la víctima se encontraba compartiendo con varias personas en el citado centro cuando surgió una discusión, presuntamente por viejas rencillas personales, con un grupo compuesto por las dos mujeres detenidas y dos hombres identificados como Joselito Martínez, alias "El Mono", junto a Jonathan Tolentino, ambos actualmente prófugos.

Durante el enfrentamiento, Yanerys Núñez habría golpeado al hoy occiso con una botella en la cabeza, momento en el que Joselito Martínez presuntamente extrajo un cuchillo y le propinó varias estocadas, una de ellas mortal en el abdomen.

En el lugar del hecho, la Policía Científica recolectó como evidencia:

Un cuchillo de aproximadamente cinco pulgadas con manchas de sangre

de aproximadamente cinco pulgadas con Una camiseta con rastros similares

El levantamiento del cadáver fue realizado por el fiscal Pedro Gil y el médico legista Jean Carlos Polanco, quienes certificaron como causa de muerte heridas por arma blanca en el abdomen y brazo izquierdo.

Las dos mujeres permanecen bajo custodia, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los dos hombres implicados en el crimen.