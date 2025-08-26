×
Joven de 18 años muere apuñalado durante conflicto en Monte Plata

La víctima fue identificada como Charier Pérez Mueses

    Joven de 18 años muere apuñalado durante conflicto en Monte Plata
    Fotografía difundida por la Policía Nacional de Liriano Castro Glenddrys José, de 40 años, acusado del homicidio de Charier Pérez Mueses, de 18 años. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven de 18 años perdió la vida tras recibir una herida mortal con arma blanca durante un enfrentamiento motivado por viejas rencillas personales, informó este martes la Policía Nacional.

    El homicidio se registró en la calle Principal del sector La Guásuma, en el municipio Peralvillo, provincia Monte Plata.

    La víctima fue identificada como Charier Pérez Mueses, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, a causa de la estocada que presuntamente le propinó Liriano Castro Glenddrys José, de 40 años.

    Apresan al homicida

    El hecho generó una rápida respuesta por parte de las autoridades. Agentes de la Subdirección Central de Investigación (Dicrim), junto a personal preventivo, lograron apresar al presunto homicida en flagrante delito, pocas horas después del crimen.

    Castro Glenddrys será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

