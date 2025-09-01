×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Acusados de matar delincuentes
Acusados de matar delincuentes

Policía apresa a uno por muerte de tres supuestos delincuentes en tiroteo en Herrera

Los otros dos presuntos matadores fueron identificados y están prófugos

    Expandir imagen
    Policía apresa a uno por muerte de tres supuestos delincuentes en tiroteo en Herrera
    Oscar Alberto Feliz Marte, uno de los acusado de matar a tres presuntos delincuentes en Herrera, el cual está prófugo. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó la noche de este lunes que apresó a uno e identificó a otros dos de los presuntos responsables del tiroteo ocurrido esta madrugada en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, en el cual murieron tres supuestos delincuentes y otro resultó herido de bala.

    En un trabajo conjunto con el Ministerio Público, al detenido, identificado como Óscar Enrique Ortega, se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

    Según notificó la Policía, a través de una nota de prensa, Ortega está bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    Los otros presuntos responsables

    Indicó que las investigaciones permitieron identificar a otro de los presuntos autores: Óscar Alberto Feliz Marte, alias Barba Negra, quien se mantiene prófugo y es activamente buscado por los equipos de investigación de la institución. También identificó como Migue a un tercer implicado en el triple homicidio.

    Expandir imagen
    Uno de los presuntos responsables de la muerte de tres supuestos delincuentes, el cual está prófugo.
    Uno de los presuntos responsables de la muerte de tres supuestos delincuentes, el cual está prófugo. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Otro de los presuntos responsables de la muerte de tres supuestos delincuentes en Herrera.
    Otro de los presuntos responsables de la muerte de tres supuestos delincuentes en Herrera. (FUENTE EXTERNA)

    Víctimas mortales

    La Policía recordó que en el hecho resultaron muertos José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez, alias Toni Papeleta, de 47, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala.

    Mientras que José Adonis Pérez García permanece ingresado en un centro de salud.

    El cuerpo del orden reiteró que continúa desarrollando acciones investigativas, incluyendo levantamiento de evidencias y entrevistas, con el objetivo de ubicar y apresar a todos los implicados en este hecho

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.