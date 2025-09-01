Policía apresa a uno por muerte de tres supuestos delincuentes en tiroteo en Herrera

Oscar Alberto Feliz Marte, uno de los acusado de matar a tres presuntos delincuentes en Herrera, el cual está prófugo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la noche de este lunes que apresó a uno e identificó a otros dos de los presuntos responsables del tiroteo ocurrido esta madrugada en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, en el cual murieron tres supuestos delincuentes y otro resultó herido de bala.

En un trabajo conjunto con el Ministerio Público, al detenido, identificado como Óscar Enrique Ortega, se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

Según notificó la Policía, a través de una nota de prensa, Ortega está bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Los otros presuntos responsables

Indicó que las investigaciones permitieron identificar a otro de los presuntos autores: Óscar Alberto Feliz Marte, alias Barba Negra, quien se mantiene prófugo y es activamente buscado por los equipos de investigación de la institución. También identificó como Migue a un tercer implicado en el triple homicidio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/whatsapp-image-2025-09-01-at-81126-pm1-6e3ce5ea.jpeg Uno de los presuntos responsables de la muerte de tres supuestos delincuentes, el cual está prófugo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/whatsapp-image-2025-09-01-at-81126-pm-65a16f51.jpeg Otro de los presuntos responsables de la muerte de tres supuestos delincuentes en Herrera. (FUENTE EXTERNA)

Víctimas mortales

La Policía recordó que en el hecho resultaron muertos José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez, alias Toni Papeleta, de 47, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala.

Mientras que José Adonis Pérez García permanece ingresado en un centro de salud.

El cuerpo del orden reiteró que continúa desarrollando acciones investigativas, incluyendo levantamiento de evidencias y entrevistas, con el objetivo de ubicar y apresar a todos los implicados en este hecho