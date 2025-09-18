×
San Pedro de Macorís
San Pedro de Macorís

Presuntos delincuentes matan a mujer tras cobrar alquiler de una parcela en San Pedro de Macorís

De acuerdo con la hermana de la víctima, supuestamente los asaltantes se encuentran detenidos

  Andreina Chalas Jiménez
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Presuntos delincuentes matan a mujer tras cobrar alquiler de una parcela en San Pedro de Macorís
Familiares exigen justicia por la muerte de una mujer de 52 años que fue asesinada presuntamente para ser despojada del dinero que había cobrado por el alquiler de una parcela en la comunidad El Puerto, San Pedro de Macorís. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Unos presuntos delincuentes le quitaron la vida a una mujer para asaltarla cuando llegaba a su residencia en la comunidad de El Puerto, provincia de San Pedro de Macorís. El hecho ha provocado consternación y reclamos de justicia por parte de sus familiares.

Se trata de la señora Melania Ortiz, de 52 años, quien, según la denuncia de su hermana, Santa Benítez Ortiz, regresaba de su trabajo cuando fue sorprendida por los atacantes, quienes presuntamente la despojaron de una suma de dinero que había cobrado por concepto de alquiler de una parcela.

Asaltantes detenidos

  • Benítez Ortiz aseguró que los acusados supuestamente se encuentran detenidos.

La víctima, madre de cuatro hijos, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, lo que ha generado profundo dolor en la comunidad. Sus familiares claman justicia y piden a las autoridades esclarecer el crimen y someter a los culpables a la acción de la justicia.

Hasta el momento las autoridades policiales no han ofrecido ninguna información oficial sobre el caso ni sobre los presuntos responsables.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.