San Pedro de de Macorís

Hombre muere a tiros en San Pedro de Macorís; autoridades investigan el caso

El fallecido es identificado como Antonio Adaniel Rosario, mejor conocido como "Capitán"

Hombre muere a tiros en San Pedro de Macorís; autoridades investigan el caso
Casquillos de balas durante la escena de un hecho. Un hombre fue ultimado en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Antonio Adaniel Rosario, mejor conocido como "Capitán", de 22 años, quien murió mientras recibía atención médica en un centro de salud de la zona.

Investigan el hecho

  • Por el momento, se desconoce los motivos de esta tragedia
Mientras que, las autoridades policiales mantienen el caso bajo investigación para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.