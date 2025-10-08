Policía apresa a cuatro hombres implicados en el homicidio de un joven en San Pedro de Macorís

Los mencionados estaban siendo perseguidos por las autoridades por la muerte de Anthonys Adaniel Rosario, de 22 años. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro hombres que son vinculados a la muerte del joven Anthonys Adaniel Rosario, de 22 años, ocurrida en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, fueron apresados, informó este miércoles la Policía Nacional.

Los detenidos son Juan Francisco Rincón Mena, alias "Cesarín", de 30 años; Zudy Yoherlyn de los Santos Soriano, de 36; Yordan Paul Parra, de 35; y Jeremi Yulgensi Pimentel Ramírez, alias "Jeremy", de 21. Todos residen en referido municipio.

La institución señaló -en una nota de prensa- que los mencionados estaban siendo perseguidos por las autoridades mediante la orden de arresto número 2025-AJ0065008.

Fueron identificados por testigos del hecho

"Los detenidos fueron identificados por testigos como los autores de los disparos que ocasionaron la muerte del joven Anthonys Adaniel Rosario, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego", explicó la Policía.

Indicó, además, que el crimen habría sido motivado por viejas rencillas personales, relacionada a disputas entre bandas.

Durante los arrestos fueron ocupadas: dos pistolas, una marca Daewoo, modelo DP151, calibre 9mm, serie BA502387, con cargador y ocho cápsulas, y una marca Prieto Beretta, modelo 92 Compact, calibre 9mm, serie N447961, con cargador y sin cápsulas.

Las detenciones se efectuaron de manera escalonada entre los días 2 y 4 de octubre de 2025, en distintos sectores del municipio de Quisqueya, bajo la coordinación del Ministerio Público.

Los cuatro apresados fueron puestos a disposición de la justicia para responder por los hechos que se les imputan.