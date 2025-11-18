Un hombre se autosecuestra y exige a sus padres casi dos millones de pesos en La Altagracia

Imagen ilustrativa que representa la escena de un secuestro. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 34 años fue detenido luego de que una investigación de la Policía Nacional estableciera que simuló su propio secuestro para exigir a sus padres una recompensa de 1,985,000 pesos, según el informe oficial de la institución.

El caso se inició cuando José Rafael Valdez, padre del supuesto secuestrado, acudió a la División de Investigación de Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia, tras recibir mensajes desde el teléfono de su hijo, Richard Alexánder Valdez, donde le informaban que lo mantenían cautivo y que debía pagar casi dos millones de pesos para su liberación.

En los textos se advertía que, de no entregar el dinero, lo matarían o le amputarían una mano.

Los supuestos captores enviaron también fotografías en las que Richard aparecía con cinta en la boca, manos atadas y de rodillas, imágenes que luego se confirmó fueron montadas para sostener el falso secuestro.

Localizado caminando libremente

Tras un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público, el Dicrim y las demás autoridades, se realizó un proceso de geolocalización y un operativo conjunto de Antisecuestros, Inteligencia Sensitiva y la Subdirección Regional de Investigaciones, donde las autoridades ubicaron un vehículo relacionado al caso en un condominio de Bávaro.

Allí, en el segundo nivel de un edificio, los agentes encontraron a Richard caminando libremente, sin ninguna atadura, descartando de inmediato que estuviera secuestrado.

En el lugar también fue detenido José Ramón Sepúlveda Guzmán (Yossep), quien habría tomado las fotografías utilizadas para simular la escena del secuestro en la tina de un baño y enviarlas al padre del supuesto cautivo.

Confesó que necesitaba dinero para pagar deudas

Al ser cuestionado, Richard confesó que él mismo escribió los mensajes amenazantes y coordinó todo el plan, alegando que enfrentaba numerosas deudas económicas y buscaba obtener el dinero para saldarlas.

Relató que desde la tarde se ocultó en la residencia de su amigo Yossep, desde donde mantuvo la comunicación con sus familiares para sostener la farsa.

Tanto Richard Alexánder Valdez como José Ramón Sepúlveda quedaron detenidos.