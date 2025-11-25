Secuestran a dos personas en hechos separados; la Policía los libera a ambos

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron una operación táctica de rescate que permitió localizar y liberar en perfectas condiciones físicas a dos ciudadanos víctimas de un secuestro. ( FUENTE EXTERNA )

Una operación de la Policía Nacional terminó con el rescate de dos personas secuestradas en hechos ocurridos los días diecinueve y veinte de este mes. Los agentes de la Dirección Central de Investigación localizaron a las víctimas en la zona rural de Loma Malena, en La Cuaba, Pedro Brand, donde sus captores los mantenían retenidos.

El hallazgo se logró tras días de vigilancia encubierta, análisis de comunicaciones y seguimientos en campo. Durante la intervención, los agentes enfrentaron al grupo que custodiaba el encierro. En el intercambio resultó abatido uno de los implicados, identificado por el alias el Flaco Diente. No portaba documentos. La pistola ocupada está bajo análisis.

Las víctimas, Nayleny Rossel y Wilmi Contreras de los Santos, habían sido mostradas en imágenes difundidas por los secuestradores como mecanismo de presión. Fueron entregadas a personal médico y luego pasarán a entrevistas con los investigadores.

¿Qué acciones toman las autoridades tras la intervención?

Un segundo integrante de la banda, identificado como Dalgeny de Jesús, de veintiún años, huyó durante la intervención. Las autoridades lo señalan como miembro activo del grupo responsable y le exhortan a entregarse.

La Policía, junto al Ministerio Público, revisa otros movimientos vinculados a la estructura. Investigan rutas, contactos y posibles ramificaciones para determinar si la banda ha actuado en otros secuestros o extorsiones recientes. Más detalles se ofrecerán cuando avancen las pesquisas.