Nayleny Rossel se tomó un día libre y justo ese día fue secuestrada

Vista del municipio Los Alcarrizos, donde reside Nayleny Rossel, joven que fue rescatada tras ser secuestrada en la comunidad La Cuaba, Pedro Brand. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Mientras la comunidad de Los Alcarrizos celebra el exitoso rescate de los jóvenes Nayleny Rossel y Wilmi Contreras de los Santos por parte de la Policía Nacional, a la vez lamentan las horas de angustia que ambos vivieron durante su secuestro ocurrido en la zona de La Cuaba.

En declaraciones recogidas en el sector, los residentes describen a Nayleny como una mujer "ejemplar", "trabajadora" y "hogareña", dedicada a su salón de belleza y uñas, del cual obtenía el sustento.

Vecinos del sector donde reside en Los Alcarrizos han levantado un muro de apoyo destacando su dedicación al trabajo y la familia.

Aseguran que ella invierte su tiempo entre su centro de belleza y el cuidado de sus dos hijas menores de edad.

"Nayleny es una mujer de bien, sumamente trabajadora y responsable," afirmó una vecina, cuya identidad protegemos.

La versión que corre entre sus vecinos es que la joven, agotada por la rutina, decidió tomar un día libre. Se presume que se dirigió a una zona campestre en La Cuaba, en el municipio Pedro Brand. Fue en ese contexto de ocio que, al parecer, fue secuestrada.

Sin embargo, todos los pormenores del caso están bajo investigación por las autoridades.

Aún no se han ofrecido detalles sobre las razones para el secuestro, aunque sí es sabida la operación del rescate de ambos jóvenes que culminó con la muerte de uno de los secuestradores.

Familiares no quisieron conversar

Los padres de la joven se negaron a responder preguntas alegando que la misma acaba de pasar por un duro proceso.

También adelantaron que luego de ser evaluada en un centro hospitalario, esta ya se encuentra bien.

La Cuaba

En La Cuaba, dónde también acudió un equipo de Diario Libre los residentes en la zona de La Malena dónde ocurrió el rescate fueron esquivos para responder.

Muchos alegaban no conocer el caso y otros solo haber escuchado algo.

Pero sí fueron empáticos al lamentar que ambos jóvenes pasaran por esa situación.

No dan a conocer aún la causa

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), ejecutaron una operación táctica de rescate que permitió localizar y liberar en perfectas condiciones físicas a los dos ciudadanos que habían sido secuestrados los días 19 y 20 del presente mes.

La intervención, sustentada en labores especializadas de inteligencia, análisis investigativo y vigilancia encubierta, culminó con la neutralización de uno de los responsables y la identificación plena de un segundo implicado, actualmente prófugo.

El operativo fue desarrollado en el área rural denominada Loma Malena, en la comunidad de La Cuaba, municipio Pedro Brand, donde los captores mantenían retenidas a las víctimas.

Las personas rescatadas fueron identificadas como Nayleny Rossel y Wilmi Contreras de los Santos, cuyas imágenes en condición de cautiverio habían sido difundidas previamente por los perpetradores como parte de sus maniobras de coacción.

Durante el enfrentamiento, el individuo abatido fue identificado únicamente por el alias "El Flaco Diente", debido a que no portaba documentos al momento del enfrentamiento. En su poder se ocupó un arma de fuego tipo pistola, la cual se encuentra en proceso de análisis, según el informe.

Asimismo, fue identificado como prófugo Dalgeny de Jesús, de 21 años, quien es señalado como integrante activo de la estructura criminal responsable del secuestro. A este se le exhortó entregarse por las vías legales pertinentes para responder ante la justicia.

La Policía Nacional dijo que, en coordinación con el Ministerio Público, continúa profundizando el proceso investigativo para determinar posibles conexiones adicionales y asegurar la completa desarticulación del grupo delictivo.

Aún este miércoles se informó que continúan las investigaciones y que oportunamente se ofrecerán informaciones ampliadas.