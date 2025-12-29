En San Pedro de Macorís matan hombre en plena vía; investigan a dos

La Policía Nacional informó que mantiene bajo investigación a dos personas con relación a la muerte de un joven ocurrida en horas de la madrugada del pasado 24 de diciembre de 2025, en el sector Juan Pablo Duarte de esta ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes adscritos a la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) y a la Policía Preventiva profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que resultó muerto Ricardo Ramírez Sánchez (a) "Pipa", de 24 años de edad, residente en el sector Las Flores.

Según el diagnóstico del médico legista, el joven falleció a causa de heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, las cuales le habrían sido ocasionadas por una persona aún no identificada, cuando la víctima transitaba por la calle Francisco Alonzo del referido sector.

El agresor emprendió la huida después del hecho.

Autoridades descartan atraco

Las autoridades informaron que, aunque al principio se había señalado que el incidente ocurrió durante un supuesto atraco, no fueron sustraídas pertenencias a la víctima, por lo que se descarta, hasta el momento, esa versión.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, continúa dando seguimiento al caso y profundizando las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar, capturar y someter a la justicia al o los responsables del hecho.