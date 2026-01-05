Hombre hiere con machete a su pareja y a su suegro en San José de los Llanos

La Policía Nacional intervino en la agresión. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, acudió este lunes en ayuda de una mujer y su padre, los cuales fueron víctimas de un acto de violencia en San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, cometido presuntamente por la pareja sentimental de la fémina.

La intervención policial se produjo luego de recibir una llamada de emergencia, lo que permitió asistir a la víctima, identificada como N. S.S., de 29 años, quien presenta heridas en el cuello y brazo izquierdo, así como a su padre, Leónidas Gómez Pacheco, de 65 años, herido en el brazo derecho al intentar defender a su hija.

El alegado agresor, Carlos Daniel Luciano, alias "Carlos Pen", habría atacado a la mujer con un machete tras una discusión mientras compartían en un colmado, ocasionándole múltiples lesiones. La institución del orden activó la búsqueda y captura del agresor.

Los heridos recibieron atención médica y se encuentran estables.

La Policía Nacional ofreció resguardo, asistencia psicológica, acompañamiento a la Fiscalía y traslado hospitalario, además de gestionar el ingreso de la víctima a una casa de acogida para garantizar su seguridad.

Hombre tiene denuncia de agresión

De igual forma, los agentes procedieron al rescate y protección del hijo menor de la mujer, un niño de 10 años de edad.

El caso fue referido a la Unidad de Violencia de Género, a fin de continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades también confirmaron la existencia de una denuncia previa por agresión y amenazas registrada en junio de 2024.

La actuación fue encabezada por la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional.