La Policía y el MP investigan muerte de hombre que estaba detenido en Gurabo

Destacamento de Gurabo, en Santiago, donde murió repentinamente Alejandro Inoa la madrugada del jueves. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias de la muerte de Alejandro Arsenio Inoa Rodríguez, de 47 años, ocurrida repentinamente la madrugada del jueves mientras se encontraba bajo custodia policial en el destacamento del sector Gurabo, en la provincia Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar, Inoa Rodríguez fue detenido tras una alerta recibida por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que reportaba a un individuo con conducta violenta que habría irrumpido de manera agresiva en varias viviendas del referido sector.

Las autoridades informaron que, al llegar a la dotación, el detenido presentó una condición de salud repentina, por lo que se solicitó asistencia médica inmediata a través del sistema 9-1-1. Minutos después, el personal de emergencia confirmó su fallecimiento.

Durante el proceso, miembros de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre ellas una porción de polvo blanco, que se presume es cocaína, encontrada en uno de los bolsillos del fallecido.

No obstante, la muerte de Inoa Rodríguez ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes ponen en duda la versión ofrecida por la Policía Nacional.

Según denunciaron, las autoridades les informaron que el fallecimiento se produjo a causa de un infarto, una explicación que no ha convencido a los parientes, quienes exigen una investigación exhaustiva que esclarezca las reales circunstancias en las que se produjo su muerte mientras se encontraba bajo custodia policial.

El hallazgo del hombre

Las autoridades indicaron que, antes de su muerte, el hombre fue localizado en el baño de una residencia, a la que presuntamente penetró sin autorización y donde habría amenazado a los ocupantes.

Según la Policía, durante la intervención el detenido mostraba una conducta alterada, presuntamente asociada al consumo de alcohol y sustancias controladas.

El reporte oficial señala que, tras su arresto, se agotó el protocolo establecido, siendo trasladado inicialmente a un centro de salud para fines de evaluación médica y posteriormente conducido al destacamento policial de Gurabo.