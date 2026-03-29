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Cuerpo sin vida
Cuerpo sin vida

Cadáver de una mujer es encontrado amordazado y con quemaduras en Santiago

El cuerpo fue encontrado en el municipio Sabana Iglesia y las autoridades investigan el hecho

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    Cadáver de una mujer es encontrado amordazado y con quemaduras en Santiago
    Fachada del Inacif en Santiago. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Las autoridades de la ciudad de Santiago investigan la muerte violenta de una mujer en el municipio Sabana Iglesia, cuyo cuerpo fue encontrado en circunstancias aún no esclarecidas.

    La víctima fue identificada como Yulenny Carolina Frías de León, de 35 años, según informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades.

    De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría sido amordazada y su cuerpo presenta quemaduras que presuntamente le provocaron la muerte.

    • El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicado en el cementerio del Ingenio, donde permanece a la espera de la autopsia que determinará las causas exactas del fallecimiento. Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre el hecho.

    Policía investiga

    Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional se encuentran en el lugar realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

    Las autoridades indicaron que profundizan las pesquisas para identificar a los responsables de este hecho.

    La muerte de Yulenny Carolina Frías de León se suma a los casos que mantienen en alerta a las autoridades en Santiago, mientras continúan las investigaciones.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.