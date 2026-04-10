Un hombre mata a dos presuntos asaltantes tras sorprenderlos robando a sus padres en Mao

Los cuerpos de los dos hombres fallecidos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en una ambulancia de la institución para los procedimientos correspondientes. ( ARCHIVO )

Dos hombres murieron luego de que el hijo de una pareja de adultos mayores los enfrentara a tiros al sorprenderlos, presuntamente atracando a sus padres a punta de pistola, en el interior de su residencia, ubicada en el sector Carlos Daniel del municipio Mao, provincia Valverde.

De acuerdo con el testimonio de la señora afectada, los hoy fallecido ingresaron a la vivienda, donde también funciona un colmado, aprovechando que la puerta estaba abierta.

Testimonio de uno de los afectados

Una vez dentro, habrían encañonado a la pareja y exigido dinero de manera violenta.

"Decían que les diéramos el dinero, que si no nos iban a matar. Yo les decía que no había dinero", narró la mujer, quien se encontraba en la cocina al momento del asalto.

Según su versión, los asaltantes eran dos hombres armados que actuaban de forma agresiva mientras registraban el lugar. Señaló que en medio de la situación su hijo intervino y se produjo un enfrentamiento en el que ambos presuntos delincuentes resultaron muertos.

La mujer aseguró que ni ella ni su esposo ni su hijo sufrieron heridas durante el incidente, aunque su pareja presentó algunos golpes menores.

Al lugar se presentaron agentes policiales, quienes levantaron las evidencias.

A los fallecidos, cuyas identidades aún no han sido establecidas, les fueron ocupadas dos pistolas, así como una motocicleta en la que se presume se trasladaron hasta la escena.

De manera preliminar, se informó que los individuos tenían como objetivo atracar el colmado que opera en la vivienda.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por razones de seguridad, no fueron revelados los nombres de los involucrados.