Se registra feminicidio en Constanza
El presunto homicida fue detenido por las autoridades
Durante su arresto, las autoridades le ocuparon una cartera con documentos de identidad vinculados a la víctima
Un ciudadano haitiano es acusado de quitarle la vida a su pareja, también de la misma nacionalidad, en un hecho ocurrido en el sector El Río, en el municipio Constanza, provincia La Vega.
La víctima fue identificada como Andrea Loseisa, quien fue hallada el 28 de abril sin vida dentro de su vivienda. El cadáver presentaba una herida de arma blanca en el cuello, según informaron las autoridades.
Por el hecho, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional apresaron al también haitiano Dossous Jnnocent, alias "Rasta", señalado como el presunto responsable del homicidio.
Arrestado
El extranjero era buscado mediante una orden judicial por presunta violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano.
- Durante su arresto, las autoridades le ocuparon una cartera con documentos de identidad vinculados a la víctima.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.