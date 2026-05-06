Se registra feminicidio en Constanza

Dossous Jnnocent, alias "Rasta", fue arrestado por la Policía Nacional tras ser señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja en Constanza. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano haitiano es acusado de quitarle la vida a su pareja, también de la misma nacionalidad, en un hecho ocurrido en el sector El Río, en el municipio Constanza, provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Andrea Loseisa, quien fue hallada el 28 de abril sin vida dentro de su vivienda. El cadáver presentaba una herida de arma blanca en el cuello, según informaron las autoridades.

Por el hecho, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional apresaron al también haitiano Dossous Jnnocent, alias "Rasta", señalado como el presunto responsable del homicidio.

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Arrestado

El extranjero era buscado mediante una orden judicial por presunta violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano.

Durante su arresto, las autoridades le ocuparon una cartera con documentos de identidad vinculados a la víctima.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.