Un disparo "accidental" de la Policía termina con la vida de coronel retirado en La Ciénaga

La víctima fue identificada como Carmelo Polanco. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un teniente coronel retirado de la Policía Nacional murió la noche del domingo durante un incidente en el que estuvieron involucrados agentes policiales en el sector La Ciénaga, Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Carmelo Polanco, quien se encontraba compartiendo en una celebración familiar al momento de ocurrir el hecho.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, el exoficial resultó impactado durante una intervención que actualmente es investigada por el Ministerio Público y los organismos correspondientes.

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"Accidental"

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que el caso ha sido calificado preliminarmente como un hecho accidental, aunque las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el incidente.

"Primero, lamentar esta situación, la muerte de este teniente coronel que ya estaba en la honrosa condición de retiro de esta institución", expresó Pesqueira al ofrecer declaraciones sobre el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.