Investigan muerte de adolescente durante operativo policial en San Francisco de Macorís

El adolescente fallecido durante una intervención policial en San Francisco de Macorís fue identificado como Ángel Manuel Luna. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades investigan la muerte de un adolescente que falleció tras caer de la motocicleta en la que se desplazaba, mientras agentes de una unidad mixta de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana intentaban detenerlo en marcha, en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís.

La víctima fue identificada como Ángel Manuel Luna, cuyo fallecimiento es investigado por las autoridades judiciales y policiales de la provincia Duarte.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el joven perdió la vida tras una intervención realizada por una patrulla integrada por un agente policial y un miembro del Ejército.

La fiscal titular de Duarte, Smaily Rodríguez, informó que el Ministerio Público se encuentra en la fase inicial de los aprestos investigativos y técnicos para esclarecer el caso.

La magistrada explicó que entre las diligencias en curso figuran entrevistas a testigos, levantamiento y verificación técnica del cuerpo, así como la recolección de vídeos de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho.

De su lado, el director regional Nordeste de la Policía Nacional, Dionicio Natera Melenciano, lamentó la muerte del menor de edad.

"Nos unimos al dolor de esta familia, puesto que no debió morir ese joven", expresó el oficial.

Asimismo, señaló que los organismos de control de la institución trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público en las investigaciones.

Garantizó que cualquier persona responsable será puesta a disposición de la justicia.

Captado en cámara

El hecho quedó captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que miembros de los organismos castrenses se atraviesan en medio de la vía, aparentemente con la intención de detenerlo.

El menor murió en el acto al caer de la motocicleta al intentar esquivar a los uniformados.