Muere joven herido de bala durante protesta por apagones en Brisa del Este

Rawel Sierra, de 18 años, falleció tras permanecer varios días en estado crítico al resultar herido durante una protesta de apagones en Brisa del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció ayer domingo Rawel Sierra, de 18 años, quien resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante una protesta por los apagones en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.

Sierra permanecía ingresado desde el pasado jueves en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, donde recibía atención médica debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven fue alcanzado por un disparo en medio de las manifestaciones realizadas por residentes de la comunidad, quienes reclamaban mejoras en el servicio eléctrico ante los frecuentes cortes de energía que afectan al sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/descarga-5-36729fba.jpg El joven Rawel Sierra mientras recibía la oración de un pastor durante una actividad religiosa. (FUENTE EXTERNA)

Exigen esclarecer el caso

La muerte de Rawel Sierra ha generado pesar entre familiares, amigos y residentes del sector, quienes exigen que el caso sea esclarecido.

Parientes del joven sostienen que el disparo que le causó la herida mortal habría sido realizado por un agente policial durante la protesta por los apagones registrada el pasado jueves.

En ese sentido, solicitaron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva y a la Policía Nacional ofrecer una versión oficial sobre lo ocurrido.