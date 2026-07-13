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Matan a un hombre por supuesto conflicto de venta de drogas en Santiago

La víctima fue identificada como Danny Acevedo

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Matan a un hombre por supuesto conflicto de venta de drogas en Santiago
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago, donde fue trasladado el cuerpo de Danny Acevedo, quien murió tras recibir dos disparos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Un hombre de 32 años murió tras recibir dos disparos durante un incidente ocurrido en el ensanche Bolívar, en Santiago, en un hecho que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, estaría relacionado con un conflicto por la venta de drogas.

La víctima fue identificada como Danny Acevedo, quien sufrió heridas de bala en el pecho y la garganta.

Según el informe preliminar, el presunto responsable es un hombre conocido únicamente por el apodo de "El Gordito", quien permanece prófugo.

Franklin Acevedo López, padre del fallecido, afirmó que su hijo y el supuesto agresor mantenían viejas diferencias, las cuales, según explicó, estaban vinculadas al microtráfico de drogas.

  • "Uno no puede ocultar la realidad. Él conchaba, pero también vendía su 'yerbita'. Yo siempre le decía que dejara ese mundo porque era un mundo de traición y que se dedicara solo a trabajar legalmente", expresó.
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Amenazas de muerte

Acevedo López aseguró que su hijo había recibido amenazas de muerte por parte del mismo individuo señalado como autor del crimen.

El padre de la víctima pidió a las autoridades apresar al responsable y ponerlo a disposición de la justicia.

"Lo único que quiero es que la justicia haga su trabajo y que este caso no quede impune", manifestó.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público informaron que investigan las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.