Muere mujer baleada en Naco por hombre que habría intentado intimidar a testigo de un juicio

Cámara de seguridad captó al hombre señalado como responsable de herir de bala a una mujer en un establecimiento comercial en el ensanche Naco. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció anoche Yhatnna Gelisa Cordero Bello, de 37 años, la mujer que horas antes había resultado herida de bala durante un incidente ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en la Plaza Castilla, en la avenida Abraham Lincoln esquina Paseo de los Locutores, en el ensanche Naco, Distrito Nacional.

Yhatnna Cordero murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General de la Plaza de la Salud el jueves 30 de julio.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que las investigaciones relacionadas con el caso se encuentran avanzadas y que los investigadores continúan ampliando las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la investigación preliminar, el ataque habría sido cometido con la intención de amedrentar a un hombre que este viernes comparecería en un juicio de fondo relacionado con un caso de agresión en el que fue víctima, en junio del año 2025.

Levantamiento de cámaras

De acuerdo con la Policía Nacional, el hecho ocurrió cuando un hombre irrumpió en el establecimiento comercial preguntando por otro hombre que se encontraba en el lugar del hecho, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad.

Al percatarse de la situación, la fallecida habría entrado en pánico y el desconocido le disparó antes de huir.

Las investigaciones han establecido que el hombre al que buscaba el atacante es amigo de la víctima y propietario de un negocio de venta de celulares que opera en la plaza.

Los investigadores realizan el levantamiento de las cámaras de vigilancia del establecimiento y de las zonas aledañas para identificar al responsable, quien, según las pesquisas preliminares, huyó a pie tras cometer el hecho.