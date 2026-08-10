La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre durante protesta en La Cuaba

La Policía investiga el incidente ocurrido durante una protesta en el sector La Cuaba ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La protesta de residentes contra la instalación de un vertedero en el sector La Cuaba, en Santo Domingo Oeste, terminó con un hombre muerto y otro herido de bala, mientras la Policía Nacional busca al presunto responsable de los disparos.

La víctima mortal fue identificada como Railly Antonio Rodríguez Soriano, de 26 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Vinicio Calventi tras recibir un disparo en la región facial.

Durante el mismo incidente resultó herido Yonny Martínez Flores, de 36 años, quien sufrió una herida de bala en el brazo derecho, de acuerdo con el diagnóstico médico.

Según las informaciones preliminares de la Policía Nacional, el hecho ocurrió la mañana del sábado en la calle Principal de La Cuaba, cuando moradores mantenían bloqueada la vía como parte de una protesta contra la instalación de un vertedero en la zona.

Los manifestantes impedían el paso de un vehículo cuando se produjo el incidente que terminó con los dos hombres baleados. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó los disparos ni han establecido públicamente la identidad del presunto atacante.

Tampoco se ha informado si la persona buscada viajaba en el vehículo al que los manifestantes impedían avanzar o cuál era su relación con el conflicto.

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Un casquillo de nueve milímetros

Técnicos de la Policía Científica procesaron la escena y recuperaron un casquillo calibre 9 milímetros, que será sometido a análisis como parte de las pesquisas para determinar el origen del disparo y reconstruir las circunstancias del hecho.

La Policía informó que mantiene abierta la investigación para identificar y localizar al presunto autor, quien permanece prófugo, así como para establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso coloca ahora bajo investigación penal un conflicto que se originó en el rechazo de residentes de La Cuaba a la instalación de un vertedero en su comunidad.