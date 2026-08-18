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Adolescente de 16 años muere tras ser alcanzado por una bala dentro de su casa en Santiago

El informe policial señala que el ataque estaba dirigido contra un adulto que se encontraba en la vivienda donde residía la víctima

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Adolescente de 16 años muere tras ser alcanzado por una bala dentro de su casa en Santiago
Algunos de los impactos de bala que presenta la vivienda donde residía la víctima. (CEDIDAS A DIARIO LIBRE)

Un adolescente de 16 años murió este martes mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, luego de resultar herido de bala durante un tiroteo registrado en una vivienda del sector Nueva York Chiquito, en Santiago.

La muerte de Deny Núñez Taveras se produjo en el hospital pediátrico Arturo Grullón, donde fue ingresado la noche de ayer lunes tras el hecho.

El menor de edad se encontraba en la residencia donde vivía junto a su padre cuando ocurrió el incidente.

Hechos del tiroteo

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, una persona hasta el momento no identificada, que se desplazaba a bordo de una motocicleta, habría realizado múltiples disparos contra un hombre identificado únicamente como "Dani", quien se encontraba en la vivienda donde estaba el adolescente.

  • Durante el ataque, el objetivo del ataque habría emprendido la huida, mientras que el adolescente fue alcanzado por uno de los proyectiles.

La estructura del inmueble presenta múltiples impactos de bala, evidencia del ataque ocurrido en el lugar.

Investigación policial

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, intensificó las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar y localizar a las personas involucradas.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.