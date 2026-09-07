"Yo lo único que quiero es justicia": clama madre de adolescente ultimada por raso

Sentada y con un peluche de su hija entre las manos, Rocío Sánchez intenta asimilar lo ocurrido. Frente a ella permanece el recuerdo de Ana Wilmeri Ramírez Sánchez, de 14 años, a quien describe como una adolescente alegre y a quien llamaba su "princesa".

Ana Wilmeri Ramírez Sánchez murió la tarde de ayer, domingo, en una vivienda ubicada en la calle 4 del sector Mendoza, en Santo Domingo Este, en un hecho en el que está involucrado el raso de la Policía Nacional Edwin de los Santos Guerrero, de 23 años.

Era la menor de tres hermanos. Vivía junto a su familia en Villa Mella, Santo Domingo Norte, aunque también pasaba tiempo en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional, donde su padre tiene un negocio y donde solía visitar a su abuela materna.

Estudiaba, realizaba cursos de uñas y maquillaje y esperaba con ilusión cumplir 15 años. Para ella no sería un cumpleaños cualquiera: quería una gran celebración junto a sus seres queridos y un vestido de princesa.

"Ella quería que yo le celebrara los quince, ella quería un vestido de princesa. Yo le dije que sí, que le iba a comprar un vestido de princesa y que le iba a hacer unos XV grandes, que iba a ir mucha gente", afirmó su madre entre lágrimas.

Rocío pidió que la muerte de su hija no quede impune y que se haga justicia.

"Ella se fue escondida, yo estaba fuera del país y yo no tenía conocimiento. Yo lo que sé es que él trabajaba en el destacamento de ahí y más nada. Parece que la vio ahí porque ella tenía una patineta, y el destacamento está ahí mismo, y ella salía en la patineta. Cuando viene a ver la enamoraba y la convenció", resaltó.

Los familiares de Ana Wilmeri aseguraron que no conocían al joven de 23 años, quien permanece bajo custodia policial por su vinculación con el caso.

Su abuela materna, Ana Miriam Sánchez, afirmó que todavía conserva el bulto y las pertenencias que utilizaba la adolescente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/07092026-adolescente-asesinada-por-raso-de-la-policia--joliver-brito202609070012-9e7af469.jpg Madre de la adolescente fallecida, Ana Wilmeri Sánchez durante el velatorio de su hija. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Era como una hija"

Ana Wilmeri también ocupaba un lugar especial en la vida de su abuela materna, quien la describe como una hija.

"Esa niña era como mi hija, dormía conmigo", expresó entre llanto mientras sostenía la corona que la adolescente utilizaría para la celebración de sus 15 años y que ahora se convirtió en otro recuerdo durante el velatorio.

"Todas esas cosas están guardadas en su bulto", dijo Ana Miriam mientras mostraba algunos de los objetos que su nieta había preparado para la celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/07092026-adolescente-asesinada-por-raso-de-la-policia--joliver-brito202609070033-5b2237b9.jpg La abuela de Ana Wilmeri, Ana Miriam Sánchez, sostiene la corona que la adolescente usaría en sus esperados 15 años. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

El domingo, Ana Wilmeri llegó junto a su padre, quien la dejó cerca de su negocio. De acuerdo con la abuela, el padre pensó que la adolescente había continuado hacia su casa, pero no fue así.

A medida que avanzaron las horas, los familiares de la adolescente se enteraron de lo ocurrido a través de comentarios de personas de la zona, según relató Ana Miriam.

Asombro

Soraida Tolentino Díaz, abuela del joven detenido por el hecho, afirmó que desde que su nieto ingresó a la Policía Nacional solía llegar a la casa cansado y con sueño, por lo que permanecía en su habitación durmiendo.

"Si era un muchacho que estaba en el medio, te iba a decir, pero ese nunca ha caído preso. Nunca ha sido gente de la droga, nunca ha estado en la calle", aseguró la mujer al referirse a su nieto.

Sobre la adolescente, afirmó que no la conocía y que, según recuerda, era la primera vez que la veía en la vivienda.

"Esa muchachita, esa niña que vino ahí, pregúnteme a mí quién es. Yo no sé quién es esa niña. Es primera vez que viene esa niña aquí. Duele porque es una niña que tiene su familia. Yo soy madre de seis hijos, no quisiera dolor para nadie", manifestó.

La abuela reiteró que desconocía quién era la adolescente y si entre ella y su nieto existía algún tipo de relación.

"Yo no sé nada de esa niña, porque primera vez que ella viene", sostuvo.

También expresó su pesar por la situación que atraviesa la madre de Ana Wilmeri y afirmó que no quisiera que ninguna familia tuviera que enfrentar un dolor similar.