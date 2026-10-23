Ciudadano alemán atado de pies y manos cae de vehículo en marcha en Puerto Plata

Imagen del extranjero tendido en el pavimento tras presuntamente caer de un vehículo. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un ciudadano alemán, de aproximadamente 60 años, se habría lanzado de un vehículo en marcha este viernes, mientras era trasladado presuntamente contra su voluntad hacia el municipio de Villa Montellano, en la provincia Puerto Plata.

El extranjero, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, fue encontrado con las manos y los pies atados en una estación de combustibles, donde habría caído tras lanzarse de una yipeta Honda CR-V, de color negro.

Las autoridades trasladaron al hombre a un centro de salud para fines de evaluación médica.

Detalles del secuestro

Según informaciones preliminares, el extranjero habría sido raptado por dos personas, hasta el momento desconocidas, quienes lo sacaron por la fuerza de una vivienda en Puerto Plata.

Tras lanzarse de la yipeta, los raptores dejaron el vehículo abandonado en un lugar próximo.

Investigación oficial

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las circunstancias del hecho.