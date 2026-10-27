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Hallan hombre muerto a tiros en la autopista Duarte

La víctima fue identificada como Willy Mercedes Ortega, cuyo cadáver fue encontrado en el tramo Soto-La Vega

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Hallan hombre muerto a tiros en la autopista Duarte
Instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, donde fue trasladado el cuerpo para los procedimientos forenses correspondientes (ANEUDY TAVÁREZ)

Un hombre fue encontrado muerto con varios impactos de bala en el tramo Soto-La Vega de la autopista Duarte, en un hecho que investigan las autoridades.

La víctima fue identificada como Willy Mercedes Ortega, cuyo cadáver fue hallado junto a una motocicleta en la que se presume que se desplazaba.

El cuerpo fue encontrado tendido sobre el pavimento, junto a la motocicleta, después de que residentes de la zona salieran de sus viviendas al escuchar varias detonaciones.

  • En el lugar, los investigadores recolectaron varios casquillos de bala que serán examinados por la Policía Científica como parte de las investigaciones.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, donde se le practicará una autopsia.  

RELACIONADAS

Investigación oficial

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho para identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles móviles del crimen ni han informado sobre personas detenidas en relación con el caso. 

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.