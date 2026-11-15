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Muere adolescente de 15 años tras supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía en La Romana

Un familiar del adolescente rechazó la versión de que este estuviera armado y aseguró que los agentes lo sacaron con vida de su vivienda

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    Muere adolescente de 15 años tras supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía en La Romana
    El cuerpo del adolescente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines correspondientes (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

    Un adolescente de 15 años murió tras recibir tres impactos de bala durante un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, ocurrido en el sector San Carlos, en La Romana.

    El médico legista Benito Kelly informó que, al concluir el levantamiento del cuerpo de Emmanuel Adrián Félix, determinó que presentaba dos heridas de bala en el tórax y una en la pierna derecha.

    Explicó que las lesiones en el tórax, con orificio de entrada en la parte anterior y salida en la posterior, provocaron un choque hemorrágico que ocasionó la muerte del adolescente.

    • Kelly indicó que, por disposición del Ministerio Público, el cadáver sería enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para practicarle la autopsia correspondiente y corroborar el diagnóstico.
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    Rechazan versión

    En tanto, un familiar del adolescente rechazó la versión de que este estuviera armado y aseguró que los agentes lo sacaron con vida de su vivienda, donde, según su denuncia, se encontraba con un sobrino cuando recibió un disparo.

    El pariente también afirmó que los policías habrían colocado un arma de fuego junto al cuerpo del menor y que posteriormente le dispararon en otros puntos del sector. Asimismo, denunció que durante el operativo su padre recibió una patada y que a él lo amenazaron para que se apartara.

    El familiar sostuvo que el adolescente no estaba siendo buscado por las autoridades y negó que hubiera cometido algún homicidio.

    "Yo lo que pido es justicia", expresó, al reclamar que se investigue la actuación de los agentes involucrados y que se tomen medidas ante los presuntos abusos policiales.

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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.