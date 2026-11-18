Casquillos es una escena del crimen. ( ILUSTRATIVA )

La Policía Nacional informó este miércoles que investiga las circunstancias en las que un joven de 26 años mató de un disparo a un hombre de 50 años y posteriormente se suicidó con la misma arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio Enriquillo de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Los fallecidos fueron identificados como Edwin Humberto Inoa Guerrero, de 26 años, y Leonel Vidal Martínez, de 50.

Al ofrecer detalles sobre el incidente, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que en la escena se ocupó una pistola calibre 9 milímetros, cuya procedencia se encuentra bajo investigación.

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Investigaciones en proceso

El portavoz policial explicó a periodistas que los investigadores trabajan para determinar las causas que pudieron provocar el suceso.

"Las investigaciones se están profundizando con entrevistas y levantamientos para establecer las reales circunstancias en que ocurrió este hecho", dijo.