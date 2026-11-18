Joven mata a tiros a un hombre y luego se suicida en Santo Domingo Oeste
Los fallecidos son Edwin Humberto Inoa Guerrero, de 26 años de edad, y Leonel Vidal Martínez, de 50 años de edad
La Policía Nacional informó este miércoles que investiga las circunstancias en las que un joven de 26 años mató de un disparo a un hombre de 50 años y posteriormente se suicidó con la misma arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio Enriquillo de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.
Los fallecidos fueron identificados como Edwin Humberto Inoa Guerrero, de 26 años, y Leonel Vidal Martínez, de 50.
- Al ofrecer detalles sobre el incidente, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que en la escena se ocupó una pistola calibre 9 milímetros, cuya procedencia se encuentra bajo investigación.
La Policía ha abatido a cuatro menores de entre 15 y 17 años en las últimas semanas
Investigaciones en proceso
El portavoz policial explicó a periodistas que los investigadores trabajan para determinar las causas que pudieron provocar el suceso.
"Las investigaciones se están profundizando con entrevistas y levantamientos para establecer las reales circunstancias en que ocurrió este hecho", dijo.