Fotografía de archivo de Ovanny Quezada y su hijo de dos años, quienes fueron hallados sin vida en su vivienda, en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones en torno a la muerte de Ovanny Quezada y su hijo de dos años, quienes fueron encontrados sin vida en su apartamento, la tarde del jueves 26 de noviembre.

La información fue ofrecida este sábado por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien señaló que los organismos correspondientes continúan con los procesos investigativos para esclarecer las circunstancias en las que murieron la joven de 29 años y su hijo, en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional.

Investigación policial

Aunque en las redes sociales se ha señalado a una persona como presunta responsable del hecho, el portavoz de la institución indicó que todavía no se pueden hacer afirmaciones en ese sentido.

"No tenemos todavía ningún comentario, ni podemos hacer afirmaciones en ningún sentido", expresó.

Sin velatorio

Los familiares de Ovanny Quezada informaron que sus restos y los de su hijo, Evans, serán sepultados directamente, y que no podrán realizar el velatorio que tenían previsto.

No obstante, en un mensaje difundido en las redes sociales y al que tuvo acceso Diario Libre, los allegados de las víctimas señalaron que no descartan la posibilidad de celebrar un servicio religioso en los próximos días.

Los restos de Ovanny y su hijo serán sepultados este sábado en el cementerio de Cristo Rey.