Sepultarán sin velatorio los restos de la joven hallada sin vida junto a su hijo en Los Ríos
Los restos de Ovanny Quezada y su hijo Evans serán sepultados este sábado en el cementerio de Cristo Rey
La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones en torno a la muerte de Ovanny Quezada y su hijo de dos años, quienes fueron encontrados sin vida en su apartamento, la tarde del jueves 26 de noviembre.
La información fue ofrecida este sábado por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien señaló que los organismos correspondientes continúan con los procesos investigativos para esclarecer las circunstancias en las que murieron la joven de 29 años y su hijo, en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional.
Investigación policial
Aunque en las redes sociales se ha señalado a una persona como presunta responsable del hecho, el portavoz de la institución indicó que todavía no se pueden hacer afirmaciones en ese sentido.
"No tenemos todavía ningún comentario, ni podemos hacer afirmaciones en ningún sentido", expresó.
Sin velatorio
Los familiares de Ovanny Quezada informaron que sus restos y los de su hijo, Evans, serán sepultados directamente, y que no podrán realizar el velatorio que tenían previsto.
No obstante, en un mensaje difundido en las redes sociales y al que tuvo acceso Diario Libre, los allegados de las víctimas señalaron que no descartan la posibilidad de celebrar un servicio religioso en los próximos días.
Los restos de Ovanny y su hijo serán sepultados este sábado en el cementerio de Cristo Rey.