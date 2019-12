$!Familiares de mujer asesinada en Montecristi dicen que le pidieron que “abandonara a ese hombre”

Según declaraciones de los familiares de la fenecida, Rodríguez le prohibía subir fotos a sus redes sociales. Además, le pedía que se alejara de su familia. La pareja llevaba varios meses de relación.

Villalona compartía residencia con su hermana en un apartamento ubicado en El Bronx.

“Yo le dije que ese tipo se veía que no era buena persona, pero ella me decía que no me metiera en su relación”, relató Nadiuska.

La familia de Villalona dijo que el prestamista estuvo preso por la violación sexual de una joven, de 18 años de edad, y que Villalona conocía el caso.

“Le dijimos a ella, después de los maltratos, que no volviera y dejara ese tipo porque era capaz de matarla, luego de lo que le había hecho a esa joven”, añadió la hermana.

Explicó que el día de la conversación entre ambas, el prestamista la había amenazado de muerte encañonándola con la pistola en la cabeza, pero que “ni así, ella reaccionó”.

Elizabeth viajó a Villa Elisa en Montecristi a mediados de noviembre para visitar a Rodríguez, situación que fue aprovechada por el victimario para cegarle la vida.

Según testigos, Rodríguez la obligó a subir a la camioneta y fue cuando la baleó en un brazo y la tiró en la calle, pero no conforme, regresó y la remató con un tiro en la cabeza, dijo la prima Yolina Monte Rojas.

Una vigilia le fue dedicada a la víctima en el parque John Mullaly, de la avenida Jerome, en El Bronx, para recordarla.