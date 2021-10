$!Fiscal que investiga muerte de Leslie Rosado: “Ese disparo no es producto de un accidente”

“A nuestro juicio preliminarmente, las pruebas dirán si sí o si no: No se trata de un simple accidente, él llevó a cabo una actuación violenta y aparentemente la asesinó, la mató, que es lo que quiero decir”, acotó.

Señaló que el vehículo en que transitaba la víctima, una yipeta Mercedes Benz color blanco, tiene un impacto de bala en la parte trasera, lo que evidencia que le fue disparado antes de llegar donde ella estaba en el asiento, donde de un disparo rompió los cristales y la impacto en la cabeza causándole la muerte.

“En este momento nos encontramos en el mismo terreno del vehículo, observando y nos percatamos al llegar aquí que ya la Policía Científica había hecho un levantamiento, y que el vehículo no presenta un simple disparo en un cristal, sino que tiene un disparo en la goma trasera derecha mirando de atrás hacia adelante, lo cual quiere decir que esta persona aparentemente dio persecución violenta a este vehículo”, agregó.

El fiscal Guzmán aseguró que la Fiscalía no le va a “vender paño tibio a la sociedad” sobre el caso. Dijo que, si las investigaciones arrojan que fue un accidente, “así se quedará”.

“Pero no es hasta ahora lo que nosotros visualizamos”, subrayó.

También señaló que cuando inspeccionaron el vehículo se percataron que “presenta un destrozo en la parte delante, que parece ser a lo que es la luz que fue un accidente contra él, pero en la parte de atrás también presenta un choque, en la parte izquierda que hasta ahora no lo hemos podido explicar”.

Dijo que junto a él hay cinco fiscales trabajando en la escena del crimen. También que verificarán las cámaras de la zona y que van a tratar de conseguir los testimonios de personas que estaban en el lugar, porque había muchas y las están buscando.

El funcionario judicial puso en duda la versión dada por el cabo sobre el hecho y dijo que la reconstrucción del hecho y los impactos de balas que tiene la yipeta, la echan por tierra.

“Hay otros detalles que me quiero guardar por una cuestión de delicadeza de la investigación, que nosotros pudimos observar, nosotros mismos en el vehículo que nos indican a nosotros que ese disparo no es producto de un accidente, además usted no puede decirle a la sociedad dominicana que usted tocó dos veces un cristal y que se le zafó un disparo porque el arma estaba manipulada y no lo sabía, porque de antemano el vehículo presenta otro disparo en un neumático, es evidente que usted estaba claro que el arma estaba manipulada y usted cometió su acto violento, entonces nosotros, como Fiscalía, vamos hasta las últimas consecuencias con él”, indicó al ser cuestionado por periodistas.