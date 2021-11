Madre denuncia rapto de su hija recién nacida en Cutupú, La Vega

Con la voz temblorosa pide ayuda para recuperar a su hija recién nacida una joven madre de la localidad Cutupú, en La Vega, que denunció este miércoles que su bebé le fue robada de su casa mientras la menor dormía.

Natalia Altagracia Rodríguez pidió la ayuda de la Policía Nacional y de cualquier otro organismo para dar con el paradero de su hija.

La mujer dice que se encontraba sola, lavando. Rodríguez dijo a periodistas que el pasado domingo tuvo un altercado con una mujer que actualmente tiene una relación sentimental con su expareja y padre de su hija.

Sin identificar a la mujer, dijo que tiene sospechas de que puede estar involucrada en la desaparición de su hija.

“Que me la devuelva, yo nada más quiero que me devuelvan a la bebé, me da igual lo que pase con ellos, con quien sea, si no lo meten presos, si se quieren ir, que la dejen por ahí y que me la den y ya”, dijo la mujer, visiblemente afectada.