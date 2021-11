$!Milton Morrison se solidariza con Eduardo Alberto Then

Tras las declaraciones “inadecuadas” del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, al decir que limitaría el ingreso a la institución de los hijos de madres solteras, y su posterior disculpa, el gerente general de Edesur Dominicana, Milton Morrison, se solidarizó con él.

Morrison escogió la red social Twitter para salir en defensa del mayor general diciendo que es una persona humanista y sensible y que hizo bien al retractarse.

“El Director de la Policía, mayor general Then, es un amigo, un humanista y ser humano sensible. Lo digo porque lo conozco; no discrimina a nadie, mas bien su humildad es reconocida por todos. Ha sido sabio, porque al pedir disculpa, demuestra lo que en esencia él es, valora y cree”, expresó.

Este viernes, durante una entrevista en el programa radial “El gobierno de la mañana”, el mayor general Eduardo Alberto Then, dijo que la Policía Nacional sería más cuidadosa con el reclutamiento de agentes que sean hijos de madres solteras. Esta fue su declaración:

“Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o el reclutamiento de hombres y mujeres de madres solteras, o sea, vamos a tener mucho cuidado por eso, porque esas madres solteras, que no tienen ninguna culpa, que es por la desigualdad tal vez que han sufrido, tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos”.

“Los hombres que nos está enviando la sociedad a nosotros ahí es que está el mayor problema, porque la educación empieza por la familia, la familia está muy deteriorada. O sea, nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos, que estén ahí con ellos, y que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que les han dado”.

Tras el avispero que generaron sus declaraciones, leyó un comunicado retractándose y asegurando además que no limitará la entrada de ciudadanos que quieran pertenecer al organismo del orden por la composición de su hogar. Sus disculpas fueron las siguientes:

“Manifiesto mis sinceras disculpas por una expresión inadecuada, al tiempo que doy las seguridades que para ingresar a nuestra Policía los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales”.

A seguidas dijo: “En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial El Gobierno de la Mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas, responsables de crianza y formación de sus hijos”.